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20:55 (мск), источник: Интерфакс

«Ростех» назвал невозможной продажу США боевых патронов к российскому оружию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU — Поставка российских боевых патронов для нужд США в настоящее время невозможна, сообщили в госкорпорации «Ростех» в связи с объявлением Пентагоном о закупке патронов для российского оружия.

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — сказал «Интерфаксу» представитель корпорации в понедельник.

Ранее издание Defence Blog сообщило, что Пентагон объявил закупку патронов для российского оружия: пистолетам Макарова и Токарева, автомату Калашникова, снайперской винтовке Драгунова и другим.

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«Указанные в перечне пистолеты, автоматы и пулеметы — это советское и российское оружие, которое ранее было поставлено в большое количество стран, от Азии до Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Данное оружие, а также его копии были произведены не только в СССР и России, но и в ряде других стран», — сообщили в Ростехе.

Там отметили, что такие закупки США производят постоянно. «Для поставок соответствующих патронов США выделяют финансирование, регулярно объявляя тендеры на закупку патронов к оружию советского/российского стандартов», — сказал представитель корпорации.

«Есть все основания полагать, что в текущий момент эти боеприпасы могут быть закуплены в том числе в странах, где они производятся без российской лицензии», — сообщили в Ростехе.

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