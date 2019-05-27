«Ростех» назвал невозможной продажу США боевых патронов к российскому оружию

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — сказал «Интерфаксу» представитель корпорации в понедельник.
Ранее издание Defence Blog сообщило, что Пентагон объявил закупку патронов для российского оружия: пистолетам Макарова и Токарева, автомату Калашникова, снайперской винтовке Драгунова и другим.
«Указанные в перечне пистолеты, автоматы и пулеметы — это советское и российское оружие, которое ранее было поставлено в большое количество стран, от Азии до Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Данное оружие, а также его копии были произведены не только в СССР и России, но и в ряде других стран», — сообщили в Ростехе.
Там отметили, что такие закупки США производят постоянно. «Для поставок соответствующих патронов США выделяют финансирование, регулярно объявляя тендеры на закупку патронов к оружию советского/российского стандартов», — сказал представитель корпорации.
«Есть все основания полагать, что в текущий момент эти боеприпасы могут быть закуплены в том числе в странах, где они производятся без российской лицензии», — сообщили в Ростехе.