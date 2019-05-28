00:37 (мск), источник: Известия
Семь раз отрежь: требования времен СССР к бизнесу намерены отменить в 2021-м
Предприниматели до сих пор исполняют устаревшие нормы при выпекании батонов и установке компьютеров.
С 2021 года планируется прекратить действие всех требований к бизнесу, которые были приняты в советские времена. Об этом говорится в проекте «дорожной карты» по регуляторной гильотине (есть в распоряжении «Известий»). Соответствующие проекты постановлений правительства могут быть подготовлены уже в этом году.
В интервью «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов говорил, что невозможно посчитать, сколько всего в России требований к бизнесу, но количество
Правительство подготовило проект «дорожной карты» по регуляторной гильотине. В документе всего пять пунктов. Они касаются, в частности, сроков внесения в Госдуму законопроектов о госконтроле (в сентябре) и об обязательных требованиях (в октябре). Также планируется разработка постановлений правительства об отмене нормативных правовых актов (НПА) с требованиями к бизнесу, появившихся в РСФСР, и признании недействующими НПА СССР. Предполагается, что документы вступят в силу с 2021 года.
В Советском Союзе бизнеса не было, но работало много государственных предприятий сферы услуг — общепита, парикмахерских, кинотеатров, для которых и разрабатывались требования, действующие до сих пор, объяснил «Известиям» эксперт аналитического центра при правительстве Владимир Буряга. По его словам, порочность системы обязательных норм при плановой экономике заключалась в том, что государство регулировало вещи, которые бизнес должен контролировать сам. Ведь если, например, в ресторане будет грязно, то в него никто и так не придет.
Владимир Буряга подчеркнул, что в ликвидации устаревших требований есть правовая коллизия. Россия может отменить только те акты, которые были приняты в РСФСР. Нормативные документы СССР отменить нельзя, можно только признать их недействительными.
Сколько всего в России требований к бизнесу, неизвестно, говорил в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов. Однако подсчитано, что есть более 9 тыс.
Одно из самых известных абсурдных требований к бизнесу — о том, как правильно жарить омлет. Его Дмитрий Медведев приводил в пример на Гайдаровском форуме в январе 2019-го.
— При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2−3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180−200 градусов на 8−10 минут. Иначе жарить нельзя, пометьте себе, — иронично отметил премьер.
Владимир Буряга привел еще несколько примеров. Так, в зоопарках прессу можно продавать только в киосках «Союзпечати», а фейерверки пускать только от «Союзпетарды». А все работодатели обязаны предоставлять своим офисным сотрудникам подставки для ног — это полезно для спины.
Полезные требования к предпринимателям, принятые в СССР и РСФСР, будут обобщены в новом
— Сейчас почти все абсурдные нормативные акты со времен Советского Союза по факту бизнесом уже не соблюдаются, однако контролер всё равно может прийти и проверить их и в случае несоблюдения выписать штраф. Особенно часто это происходит в сфере общепита, — заявил Антон
Он добавил, что в России нет ни одного предприятия, которое бы знало все требования, установленные к его виду бизнеса.
Пересмотр обязательных норм для бизнеса начался еще в 2017 году, однако эта работа продвигалась крайне медленно. С тех пор удалось отменить всего около 100 требований, что крайне мало.
В целом работа по совершенствованию контроля и надзора в правительстве ведется с 2012 года. С тех пор был внедрен
Савва Шипов в интервью «Известиям» рассказывал, что планируется ввести новый вид проверки предпринимателей — инспекционный визит. Он предполагает, что контролер сможет прийти внезапно и увидеть, как всё работает на самом деле. А легкие внеплановые проверки предлагается проводить без разрешения Генпрокуратуры. Также Минэкономразвития выступает с инициативой изменить систему штрафов бизнеса. Их размер за конкретное нарушение не должен быть одинаковым для всех, уверены в министерстве.
О необходимости бороться с административной нагрузкой на бизнес заявил и президент Владимир Путин на встрече с