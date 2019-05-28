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03:39 (мск), источник: Российская газета

В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет

В обращении активно циркулирует всего треть выпущенных Банком России монет номиналами от 10 копеек и выше. Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение. Остальное, по-видимому, безвозвратно утеряно.

ЦБ: $ 64.4636   -0.15 € 72.1863   -0.13 ММВБ: $ 64.4475   -0.03 € 72.1275   -0.13
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К таким выводам пришел Банк России по результатам специального исследования, проведенного в Москве и Краснодаре, рассказал «Российской газете» заместитель директора Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

«Чтобы вытащить какую-то часть из копилок, необходимо создать условия для более активного оборота монет, — сказал Демиденко. — Рынок тоже стал над этим работать. В Москве, например, есть организация, которая активно собирает монеты от населения. Но пока приходится выпускать в обращение очень много монет: только в прошлом году подразделениями Банка России выдано около 2,9 миллиарда монет. Из обращения вернулось 1,7 миллиарда монет, а 1,2 миллиарда (около шести тысяч тонн) осталось у населения».

Тем не менее, Банк России не рассматривает вывод мало востребованных монет из обращения, хотя он уже прекратил чеканку номиналов 1, 5, 10 и 50 копеек (на них приходится почти две трети выпущенных монет).

На начало апреля в обращении числились 66,9 миллиардов монет — свыше 450 на каждого жителя России.

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