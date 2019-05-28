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05:13 (мск), источник: Российская газета

Названы причины взрывного роста цен на овощи

Цены на овощи открытого грунта — картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту — растут заметно быстрее, чем на все другие продукты. По данным Росстата, с начала года картофель подорожал на 22 процента, морковь — на 43,5 процента, лук — на 71,5 процента, а капуста — более чем в два раза.

Источник: Reuters

Так проявляются обычные сезонные колебания цен, но в этом году действуют и другие факторы, рассказал «Российской газете» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

«Мы видим, что оптовые цены в этом году превысили на рубль результаты прошлого года, несмотря на то что в течение сезона на два-три рубля картофель был дешевле. В середине мая цены подскочили», — говорит он.

Могла сыграть роль прошлогодняя засуха в Европе. В итоге туда пошел существенный объем картофеля, который раньше завозили из-за рубежа к нам.
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Например, на европейский рынок переориентировался существенный объем египетского картофеля. Также сократился импорт из Азербайджана. Это было связано с тем, что власти ввели запретительные меры на вывоз картофеля, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке внутри страны, поясняет эксперт.

«На фоне снижения импорта внутренние цены начинают подрастать. Я полагаю, что они будут расти и дальше», — говорит Красильников.

Традиционно их пик придется на конец июня — начало июля. Хотя снижение цен может произойдет и раньше, если из Поволжья, южных регионов раньше придет ранний картофель. Весна в этих регионах в этом году была ранняя.

По другим овощам схожая ситуация. Запасы лука, капусты, моркови заканчиваются. Сейчас цены на капусту урожая прошлого года в опте даже на три-четыре рубля выше, чем на раннюю капусту. Связано это может быть со спецификой может предпочтений покупателей, которые хуже берут рыхлую раннюю капусту.

Но также может влиять относительный дефицит овощей на фоне европейкой засухи. Вероятно, ресурсы из Беларуси были перенаправлены на Европу, поясняет Красильников. Узбекский репчатый лук, по имеющейся информации, также с удовольствием принимают в Европе даже несмотря на требования санитарного характера, которые не выполняются.

«Грубо говоря, в Европе просто закрыли глаза на какие-то вещи», — говорит эксперт.

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В результате на российском рынке ощущается дефицит качественного лука. К тому же ранее к нам поступали контрабандные овощи из Прибалтики, Польши. Сейчас этот канал сведен к нулю, добавляет Красильников.

Пока говорить о будущем урожае и ценах преждевременно, все будет зависеть от погоды, подчеркивает эксперт. Раньше в случае дефицита и роста цен производители серьезно увеличивали посевы. Например, так было в 2011 году после засухи 2010 года, когда цены на картофель выросли. В этом году картофель посадили где-то на 20 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Причем заметно увеличение площади посевов раннего картофеля в Астраханской области, Ставропольском крае, в Крыму.

Это значит, что у нас будет происходить импортозамещение как раз в весенний сезон и в начале лета, говорит эксперт. Замещение уже происходит. Например, объем импорта египетского картофеля в этом году в четыре раза ниже, чем в прошлом году.

А вот по другим овощам поставщики не отмечают какого-то существенного роста по сбыту семян. Так что сложно говорить о том, что производители как-то увеличивают посевные площади.

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