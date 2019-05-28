Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Помимо КНР, в число этих государств также вошли Индия, Турция, Южная Корея и Япония. Все они полностью прекратили закупку иранской нефти.
Как отметил член экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, эти пять стран, а также Тайвань, Греция и Италия приобретали ежедневно в марте этого года 1,6 млн баррелей нефти.
Иранские предприниматели также заявили, что нефть не закупают даже мини-НПЗ из Китая, на которые возлагались надежды.
«У Китая достаточно проблем с США. Они не хотят давать им очередной повод», — цитирует издание слова неназванного источника.
Как сообщалось 25 мая, накануне госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану. В тот же день об отправке дополнительных сил на Ближний Восток объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, войска планируют развернуть в регионе в ближайшие недели.
О санкциях США в отношении Ирана читайте в публикации «Ъ» «Изыраненная добыча».