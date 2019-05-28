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10:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Путину доложили о падении доверия бизнеса к силовым структурам

Российский бизнес не доверяет правоохранительным органам, считает их неэффективными и коррумпированными, показал опрос Федеральной службы охраны. Результаты опроса бизнес-омбудсмен Борис Титов передал в понедельник президенту Владимиру Путину, пишет РБК.

Источник: AP 2019

Спецслужба попросила оценить деловой климат специалистов (адвокатов, ученых-юристов, прокуроров и правозащитников) и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию. Всего были опрошены 181 специалист и 211 предпринимателей в 37 регионах.

Как показал опрос, 69,2 процента экспертов считают ведение бизнеса в России небезопасным. В 2017 году таких было 57,1 процента, в 2018-м — 67,2 процента. Среди бизнесменов свою работу посчитали опасной 84,4 процента.

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Большинство по-прежнему не доверяет российским законам. 70,7 процента опрошенных считают, что они не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования. В 2018 году так думало 70,5 процента.

Растет и недоверие к силовым структурам, говорится в материалах. В 2017 году его уровень составлял 45 процентов, в 2018-м — 51,5 процента, а в 2019-м — 66,7 процента. Более половины (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам. Всего 43,3 процента респондентов готовы решать хозяйственные споры в государственном суде, 30,1 процента — в третейском, 10,8 — вообще никому не доверяют.

Также ФСО выявило рост сомнений в антикоррупционной работе силовиков. 69,4 процента назвали ее неэффективной или скорее неэффективной. 37,7 процента отметили, что уровень коррупции за последний год не изменился, а 30,8 процента сообщили о росте коррупции.

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Как показал в начале года опрос ВЦИОМа, большинство россиян (62 процента) не верят, что в стране возможен честный бизнес. При этом 89 процентов опрошенных относятся к бизнесменам с симпатией, только 6 процентов оказались настроены негативно.

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