Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты)
5 способов улучшить сексуальную жизнь с помощью еды
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
Как дизайнеры сделали из двушки четырехкомнатную квартиру: фото
Скандалы сотрясают полицию подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Отсидел 15 лет за убийство жены и тещи, освободился и убил дочь
Дочь Алферовой вышла в свет и восхитила красотой
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
10 фактов, которые о вас узнают незнакомцы с первого взгляда
Нет, не стыдно? Можно ли носить одежду без лифчика
Звезды, которые поддерживают бодипозитив
Наталья Водянова показала пятерых детей
В сети обсуждают младшую внучку Михаила Боярского
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
8«Наводить мосты»
14:13 (мск), источник: Forbes

Эксперты Bloomberg оценили потери мировой экономики от торговой войны США и Китая

Если торговая война США и Китая пойдет по худшему сценарию и страны обложат пошлинами всю взаимную торговлю, ущерб мировой экономике составит $600 млрд в 2021 году — на него придется пик последствий.

ЦБ: $ 64.5394   +0.08 € 72.1680   -0.02 ММВБ: $ 64.6525   +0.20 € 72.3200   +0.21
Источник: Reuters

К этому времени ВВП США из-за торговой войны потеряет 0,5%, аналогичный показатель Китая снизится на 0,8% — в сравнении с тем, какие цифры были бы в отсутствие противоречий. Потери мирового ВВП окажутся также на уровне половины процента, подсчитали аналитики Bloomberg.

Самый «кошмарный» сценарий, который описали эксперты, подразумевает не только повышение пошлин, но и падение фондовых рынков на 10%. В этом случае потери ВВП составят еще на 0,1% больше у каждой из сторон.

Среди третьих стран, которые больше всего пострадают от торговой войны США и Китая, Bloomberg упоминает Тайвань, Южную Корею и Малайзию.

По России спор двух крупнейших экономик мира ударит чуть сильнее, чем в среднем по Европе, но меньше, чем по азиатским странам, ЮАР, Чили, Перу и Саудовской Аравии.

Сильнее всего от торговой войны пострадают сфера технологий, энергетика и производство металлов.

Новость
США готовы наладить отношения с Россией, чтобы поссорить ее с Китаем

По мнению аналитиков Bloomberg, торговая война сильнее всего скажется на валютах, которые сейчас считаются переоцененными — в первую очередь, на китайском юане. Кроме того, под угрозой бат Таиланда и канадский доллар. Рубль эксперты издания посчитали, напротив, недооцененным.

Bloomberg отмечает, что многие эксперты по-прежнему рассчитывают, что серьезного ухудшения ситуации удастся избежать. Надежды возлагают на личную встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, который пройдет в июне в Японии.

США 10 мая повысили на 25% пошлины на китайские товары на общую сумму $250 млрд. Китай ответил три дня спустя, заявив о введении сборов в размере от 5% до 25% на американские товары общей стоимостью $60 млрд.

Следите за развитием темы Торговые войны
 Самые богатые наследники России — 2019. Рейтинг Forbes
13 самых перспективных россиянок моложе 30 лет
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс (фото)
Почему на Эвересте образовалась убившая альпинистов очередь
В России представили первый квантовый телефон (фото)
Синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на июнь
Фанатов ужаснул концерт группы Spice Girls после воссоединения
Названы причины взрывного роста цен на овощи
Здоровье
Как вас обманывают продавцы воды Вода в бутылках — это обычная водопроводная вода.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Лобода, Водонаева, Бородина на вручении премии телеканала Звездам российского шоу-бизнеса вручили награды на церемонии RU.TV
Авто
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты) Стоимость ремонта разбитых машин владелец автосалона оценивает примерно в $15 млн
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью Фигуристка уже не может скрывать изменившуюся фигуру
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь