Эксперты Bloomberg оценили потери мировой экономики от торговой войны США и Китая

К этому времени ВВП США из-за торговой войны потеряет 0,5%, аналогичный показатель Китая снизится на 0,8% — в сравнении с тем, какие цифры были бы в отсутствие противоречий. Потери мирового ВВП окажутся также на уровне половины процента, подсчитали аналитики Bloomberg.
Самый «кошмарный» сценарий, который описали эксперты, подразумевает не только повышение пошлин, но и падение фондовых рынков на 10%. В этом случае потери ВВП составят еще на 0,1% больше у каждой из сторон.
Среди третьих стран, которые больше всего пострадают от торговой войны США и Китая, Bloomberg упоминает Тайвань, Южную Корею и Малайзию.
По России спор двух крупнейших экономик мира ударит чуть сильнее, чем в среднем по Европе, но меньше, чем по азиатским странам, ЮАР, Чили, Перу и Саудовской Аравии.
Сильнее всего от торговой войны пострадают сфера технологий, энергетика и производство металлов.
По мнению аналитиков Bloomberg, торговая война сильнее всего скажется на валютах, которые сейчас считаются переоцененными — в первую очередь, на китайском юане. Кроме того, под угрозой бат Таиланда и канадский доллар. Рубль эксперты издания посчитали, напротив, недооцененным.
Bloomberg отмечает, что многие эксперты по-прежнему рассчитывают, что серьезного ухудшения ситуации удастся избежать. Надежды возлагают на личную встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, который пройдет в июне в Японии.
США 10 мая повысили на 25% пошлины на китайские товары на общую сумму $250 млрд. Китай ответил три дня спустя, заявив о введении сборов в размере от 5% до 25% на американские товары общей стоимостью $60 млрд.