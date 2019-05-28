Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты)
Сколько сладкого можно съесть в день без вреда
Как избавиться от постоянного чувства голода: 5 простых советов
Большая стильная квартира в Бирюлево. Как она выглядит?
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Отсидел 15 лет за убийство жены и тещи, освободился и убил дочь
Дочь Алферовой вышла в свет и восхитила красотой
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
10 фактов, которые о вас узнают незнакомцы с первого взгляда
Нет, не стыдно? Можно ли носить одежду без лифчика
Звезды, которые поддерживают бодипозитив
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью
Когда ребенок будет спать всю ночь? Отвечает эксперт
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
8«Наводить мосты»
13:49 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

В России представили первый квантовый телефон

Российские инженеры совместно с учеными разработали прототип квантового телефона, который должен обеспечить пользователям полную конфиденциальность. Взломать систему в будущем не сможет даже квантовый компьютер. Hi-Tech Mail.ru увидел разработку своими глазами.

Источник: Hi-Tech Mail.ru

Телефон называется VipNet QSS Phone (QSS — quantum security system, в переводе — квантовая система безопасности). Он умеет шифровать голосовой трафик и текстовые сообщения.

Новость
Физики загнули «стрелу времени»

Внешне аппарат выглядит как обычный телефон с трубкой, но к нему прилагается сервер с коммутатором. За счет него защита охватывает 800 абонентов. А еще телефону нужна коробка, замаскированная под ПК. В ней как раз находится оборудование для квантовых ключей. Также система не будет работать без оптических линий.

Система основана на симметричном шифровании сетевого трафика между абонентами. Для этого используется протокол квантового распределения ключей. Согласно принципу квантовой физики, невозможно измерить фотон, не изменив его состояние. Если злоумышленник так поступит, протокол это сразу вычислит и не станет использовать такие фотоны для создания ключа.

Телефон разработали в компании ИнфоТеКС вместе с учеными с физического факультета МГУ. На разработку ушло примерно три года и около 700 млн рублей инвестиций.

К концу 2019 инженеры рассчитывают выпустить маленькую серию квантовых телефонов, а в 2020 произвести несколько десятков устройств для заказчиков — крупных компаний, которым важна конфиденциальность и которые готовы на нее потратиться. Это могут быть нефтяные, энергетические, транспортные компании.

Новость
Ключи от квантового мира. Как китайцы создают новый интернет

Расстояние распределения квантового ключа получилось небольшое — до 25 км. Поэтому далеко позвонить по телефону не получится, разве что внутри города. Возможно, в будущем получится «растянуть» защищенность за счет доверенных узлов между городами, либо с помощью спутника уже на всю Россию. В ИнфоТеКС сообщили, что над этим уже работают.

Цена

Набор системы квантовых телефонов на сто человек будет стоить около 100 миллионов рублей. В него входит сервер с коммутатором, пять телефонов и коробка с оборудованием для квантовых ключей. Компания принимает заказы только от 30 миллионов.

Анна Вовнякова

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс (фото)
Почему на Эвересте образовалась убившая альпинистов очередь
Синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на июнь
Фанатов ужаснул концерт группы Spice Girls после воссоединения
Названы причины взрывного роста цен на овощи
Здоровье
Как вас обманывают продавцы воды Вода в бутылках — это обычная водопроводная вода.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Лобода, Водонаева, Бородина на вручении премии телеканала Звездам российского шоу-бизнеса вручили награды на церемонии RU.TV
Авто
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты) Стоимость ремонта разбитых машин владелец автосалона оценивает примерно в $15 млн
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Популярные темы на «Детях»
Муж очень просил завести ребенка 561
Досуг ребенка 4 лет 250
В Москве 18 девочек назвали Арьями 223
Как гулять с ребенком 6 мес? 129
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь