В России представили первый квантовый телефон

Телефон называется VipNet QSS Phone (QSS — quantum security system, в переводе — квантовая система безопасности). Он умеет шифровать голосовой трафик и текстовые сообщения.
Внешне аппарат выглядит как обычный телефон с трубкой, но к нему прилагается сервер с коммутатором. За счет него защита охватывает 800 абонентов. А еще телефону нужна коробка, замаскированная под ПК. В ней как раз находится оборудование для квантовых ключей. Также система не будет работать без оптических линий.
Система основана на симметричном шифровании сетевого трафика между абонентами. Для этого используется протокол квантового распределения ключей. Согласно принципу квантовой физики, невозможно измерить фотон, не изменив его состояние. Если злоумышленник так поступит, протокол это сразу вычислит и не станет использовать такие фотоны для создания ключа.
К концу 2019 инженеры рассчитывают выпустить маленькую серию квантовых телефонов, а в 2020 произвести несколько десятков устройств для заказчиков — крупных компаний, которым важна конфиденциальность и которые готовы на нее потратиться. Это могут быть нефтяные, энергетические, транспортные компании.
Расстояние распределения квантового ключа получилось небольшое — до 25 км. Поэтому далеко позвонить по телефону не получится, разве что внутри города. Возможно, в будущем получится «растянуть» защищенность за счет доверенных узлов между городами, либо с помощью спутника уже на всю Россию. В ИнфоТеКС сообщили, что над этим уже работают.
Набор системы квантовых телефонов на сто человек будет стоить около 100 миллионов рублей. В него входит сервер с коммутатором, пять телефонов и коробка с оборудованием для квантовых ключей. Компания принимает заказы только от 30 миллионов.