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14:35 (мск), источник: ТАСС

РЖД представили вариант интерьера нового плацкартного вагона

В частности, теперь пассажирам плацкарта доступно личное пространство за счет перегородок.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. «Российские железные дороги» показали вариант оформления плацкартного вагона нового поколения. Интерьер подвижного состава представили на выставке РЖД в рамках Дней российских железных дорог в Государственной думе РФ.

Плацкартный вагон, представленный на выставке, выполнен в серых, синих и бежевых тонах. Как отмечается в аннотации к интерьеру вагона, пассажиру будет доступно индивидуальное личное пространство — в вагоне для этого предусмотрены перегородки. Функциональная зона в конце вагона оборудована вендинговыми аппаратами. Откидные столики выполнены по аналогии с недавно представленным купейным вагоном.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что инвестиционная программа ФПК до 2025 года включает модернизацию и покупку нового подвижного состава.

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В рамках этой программы ФПК и «Тверской вагоностроительный завод» (входит в «Трансмашхолдинг») подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Входящий в контракт подвижной состав отличается повышенной комфортностью, оборудован кондиционерами, душевыми кабинами, дополнительными розетками USB и интернетом Wi-Fi.

АО «Федеральная пассажирская компания» — дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании. Парк компании состоит из 459 пар поездов и около 17,5 тыс. вагонов со средним возрастом 17,5 лет.

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