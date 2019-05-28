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14:53 (мск), источник: РИА Новости

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал «Российской газете» заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

ЦБ: $ 64.5394   +0.08 € 72.1680   -0.02 ММВБ: $ 64.6100   +0.15 € 72.2825   +0.17
Источник: РИА Новости

По его словам, в этом году Центробанк намерен применить к сторублевкам технологии, отработанные на новых двухсотрублевых купюрах: банкноты напечатают на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием.

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«Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими», — пояснил Демиденко.

Он добавил, что покрытые лаком двухсотрублевки показали себя хорошо: доля ветхих оказалась небольшой. Теперь ЦБ планирует отлакировать около трети выпускаемых сторублевок, а затем перенести этот опыт и на другие купюры, в том числе пятидесятирублевые.

«Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», — сказал представитель ЦБ.

По данным Банка России, доля сторублевок в общем количестве банкнот составляет 19 процентов, пишет РГ.

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