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04:13 (мск), источник: Известия

Закупка о двух концах: кабмин ограничил импорт товаров для госструктур

В перечень приоритетной отечественной продукции попали 5,8 тыс. позиций.

Источник: РИА "Новости"

Почти 6 тыс. российских товаров вошли в список приоритетных для государственных закупок, рассказал «Известиям» замминистра экономики Петр Засельский. В частности, в перечень включена продукция промышленного производства. Например, газотурбинные установки большой мощности и трехконтурные котлы-утилизаторы. Формирование списка отечественных товаров позволит развить производство внутри страны, считают эксперт

Однако они предупреждают, что такой подход — палка о двух концах. По их словам, протекционизм в госзакупках, с одной стороны, оказывает поддержку российским предприятиям, но с другой — убивает конкуренцию, что негативно сказывается на качестве товаров.

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Вытесняя импорт

Правительство подготовило список товаров отечественного производства, которые бюджетные учреждения должны будут закупать вместо зарубежных, сообщил «Известиям» заместитель министра экономического развития Петр Засельский. По его словам, в перечень попали 5,8 тыс. позиций. В частности, в него вошли промышленные товары, такие как газотурбинные установки большой мощности и трехконтурные котлы-утилизаторы, уточнил председатель комитета по промышленности «Опоры России» Максим Третьяков, принимавший участие в обсуждении списка.

Какие еще российские товары попали в него в Минпромторге, Минэкономразвития и Минфине «Известиям» не ответили.

В настоящее время основная проблема для большинства отечественных предприятий — это недостаток потребительского спроса, отметил первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.
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По его словам, именно на это жалуются 53% бизнесменов. Поэтому в сложившейся ситуации закономерно отдавать предпочтение российской продукции, считает руководитель экспертной группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. По его мнению, формирование перечня отечественных товаров для госзакупок — мощный фактор для развития внутреннего производства. В прошлом году бюджетные организации и госкомпании приобрели товары на сумму в несколько триллионов рублей, добавил Иван Антропов.

Попытка заместить импортные товары продукцией, произведенной внутри нашей страны, предпринимается не впервые.
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Этим вопросом власти озадачились еще в 2010 году. Тогда речь шла о продовольственной безопасности. Однако введенные в 2014 году западные санкции вынудили правительство посмотреть на проблему шире, напомнил Иван Антропов. Для этого была сформирована масштабная программа импортозамещения, которая охватила несколько отраслей. Наиболее зависимыми от иностранного сырья и комплектующих оказались сельское хозяйство, машиностроение и сфера информационных технологий.

Так, например, 1 января 2016 года начал действовать закон, ограничивающий госзакупки зарубежного программного обеспечения (ПО) в случае присутствия российских аналогов в специальном реестре, который ведет Минкомсвязи. В результате доля отечественного ПО в закупках госорганов достигла 65% на апрель 2019 года, тогда как в 2015-м она составляла лишь 20%, отметил Марк Гойхман. Ожидается, что к 2024 году удельный вес российского софта в закупках бюджетных учреждений будет доведён до 90%, а госкомпаний — до 70%, напомнил эксперт.

От запрета до падения

Импортозамещение также коснулось легкой промышленности, где отечественная продукция теперь занимает порядка 70−80% вместо докризисных 30%, рассказал Иван Антропов. Причем в настоящее время «фактически все обувные и текстильные фабрики выживают только за счет госзаказов», добавил эксперт. Он также отметил, что доля российских продуктов питания в госзакупках после ввода санкций поднялась с 80% до 90%.

Однако с лекарствами дела обстоят не так хорошо, утверждает Иван Антропов. Отечественная фармацевтика не успевает развиваться должными темпами и обеспечивать медицину качественными препаратами, считает он. По его словам, доля российских лекарств выросла только до 35% в 2018 году с 20% четырьмя годами ранее.

Тем временем эксперты предупреждают, что жесткий запрет на закупки импортных товаров в пользу отечественных — палка о двух концах. С одной стороны, он поддерживает на плаву российские предприятия, а с другой — напрочь убивает конкуренцию и стремление к развитию, что негативно сказывается на качестве товаров.

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Впрочем, существует масса уловок, как обойти запреты. В частности, к ним относятся переупаковка импортных товаров, формирование сборных лотов, в которых присутствуют как отечественные, так и иностранные продукты. Причем, если на импорт в лоте приходится менее 50%, тогда ограничения не действуют вовсе, отметил Иван Антропов.

В настоящее время необходимо максимально сохранить условия конкуренции, согласен с ним Марк Гойхман. Это важно в первую очередь для потребителей, для развития производства, улучшения качества товаров и недопущения монопольного повышения цен, полагает аналитик. По его мнению, предпочтение российским товарам следует отдавать при условии, если иностранные аналоги схожи по качеству, назначению и стоимости. Поэтому пока вся система госзакупок не будет приведена в порядок, польза от запретов будет минимальной.

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