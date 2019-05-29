Работодатели назвали самые нужные профессии

03:48 (мск), источник: "Российская газета"
Как рассказали «РГ» во ВНИИ труда, исследование было нужно для государственного информационного ресурса «Справочник профессий», который требует постоянной актуализации. Размещен он на сайте Минтруда. Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций.
Предприятия заявили, как о востребованных, почти о 33 тысячах профессий. После обработки массива специалистами ВНИИ труда в списке осталось 1 075.
Второе место занял повар — 862 упоминания. Третье место досталось педагогам профессионального и дополнительного образования — 557 упоминаний.
Далее идут юристы (о потребности в них заявило 488 работодателей), специалисты по социальной работе (483), специалисты по закупкам (483), медицинские сестры (312), делопроизводители (297), бухгалтеры (242).
Например,
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