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03:48 (мск), источник: "Российская газета"

Работодатели назвали самые нужные профессии

Продавец-кассир и повар стали самыми востребованными профессиями по мнению работодателей. ВНИИ труда провел опрос организаций, чтобы уточнить перечень профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда. Результаты исследования есть в редакции.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали «РГ» во ВНИИ труда, исследование было нужно для государственного информационного ресурса «Справочник профессий», который требует постоянной актуализации. Размещен он на сайте Минтруда. Всего в опросе приняли участие 26,9 тысячи организаций.

Предприятия заявили, как о востребованных, почти о 33 тысячах профессий. После обработки массива специалистами ВНИИ труда в списке осталось 1 075.

Двадцатку самых востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена возглавил продавец-кассир. О нужности таких работников заявили 980 респондентов.
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Второе место занял повар — 862 упоминания. Третье место досталось педагогам профессионального и дополнительного образования — 557 упоминаний.

Далее идут юристы (о потребности в них заявило 488 работодателей), специалисты по социальной работе (483), специалисты по закупкам (483), медицинские сестры (312), делопроизводители (297), бухгалтеры (242).

Заявили работодатели и о потребности в представителях «новых» профессий.

Например, сити-фермерах, инструкторах по интернет-серфингу, операторах 3D-принтера.

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