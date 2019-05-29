Экономисты призвали не ждать роста доходов россиян в 2019 году

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — сказал директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.
Аналогичного мнения придерживается директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Она уточнила, что говорить о реальном росте этого показателя можно тогда, когда он выше 3−4%, так как 1% — это предел статистической погрешности. «Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3−4%, — это разговор о пустом», — сказала Малева.
«Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит», — заявил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он отметил, что сохраняется угроза санкций, падения цен на нефть, что не позволяет давать позитивные прогнозы.
Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года сократились на 2,3%. Падение происходило на протяжении 2014−2017 годов, в 2018 году рост был 0,1%. Всего с 2013 года падение доходов, по новой методике Росстата, падение доходов составило 8,3%, а по старой 10,9%.
Вчера, 28 мая, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал мнение, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину упал до минимального значения из-за отсутствия у россиян веры в рост доходов. По его словам, людей «напрягает» и «удивляет» ситуация, когда пять лет подряд не растут доходы.