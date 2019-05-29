10:38 (мск), источник: Lenta.Ru
В России отказались платить за «грязную» нефть
Первый
Таким образом министр прокомментировал возможное снижение порога дивидендов «Транснефти»
В середине мая
По предварительной оценке министра энергетики России Александра Новака, общий ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» может составить до 100 миллионов долларов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял об ущербе для республики от загрязнения нефтепровода «Дружба» на сотни миллионов долларов. Газета «Ведомости» рассчитала потери в размере от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Об ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба», Белоруссия заявила 19 апреля. В сырье заметили значительное превышение хлорорганики. По сообщению «Транснефти», умышленное загрязнение произошло на участке Самара — Унеча. Было возбуждено уголовное дело, шесть человек подозреваются в хищении нефти на миллион рублей и загрязнении сырья, поступающего в «Дружбу» для сокрытия этого факта, четверо из них уже арестованы.