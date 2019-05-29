11:19 (мск), источник: BFM.ru
Авиакомпании предупредили о риске срыва указа Путина об увеличении региональных перевозок
Как считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, усложнить выполнение поручения может рост цен на авиакеросин.
Рост цен на авиатопливо может усложнить выполнение майского указа Владимира Путина об увеличении региональных перевозок. Об этом говорится в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, куда входят более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, адресованном
В ассоциации подчеркивают, что в отдаленных и труднодоступных регионах стоимость топлива существенно выше, чем в европейской части России. Так, в декабре 2018 года стоимость тонны керосина в центральных районах составила 46,86 тысячи рублей, в Красноярском крае — 54,6 тысячи рублей, в Хабаровском крае — 57,8 тысячи рублей, а в Сахалинской области и на Камчатке — 64,6 тысячи рублей и 77,2 тысячи рублей соответственно.
В ассоциации указывают, что рост расходов на авиакеросин в первом квартале 2019 года продолжает оказывать «существенное влияние» на затраты авиакомпаний — они выросли еще на 5−10%. Заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров отметил, что увеличение доли региональных авиаперевозок в обход Москвы является одной из целей майского указа президента Владимира Путина. Он поручал к 2024 году довести долю таких перелетов до 50%, в 2017 году она составляла всего 23%.
Ведомство подчеркивало, что эта мера должна увеличить спрос на региональные рейсы, позволить компаниям частично компенсировать расходы на подорожавший авиакеросин, а также разгрузить Московский авиационный узел — «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». В
Президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков подтверждает, что обнуление НДС поможет региональной авиации, но проблему с топливом не решит. Еще одна мера поддержки — выплата субсидий на перевозки в Крым и на Дальний Восток, но и в общей сложности они составляют лишь около 10 млрд рублей ежегодно и охватывают 3−4% от числа всех перевезенных пассажиров. Как отмечает замглавы АЭВТ, для поддержки деятельности компаний важен комплекс мер. Среди них — увеличение возмещения акциза на топливо и выплаты компенсаций