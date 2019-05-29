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11:19 (мск), источник: BFM.ru

Авиакомпании предупредили о риске срыва указа Путина об увеличении региональных перевозок

Как считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, усложнить выполнение поручения может рост цен на авиакеросин.

Источник: Reuters

Рост цен на авиатопливо может усложнить выполнение майского указа Владимира Путина об увеличении региональных перевозок. Об этом говорится в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, куда входят более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, адресованном вице-премьеру и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, пишет РБК.

По данным АЭВТ, затраты авиакомпаний на авиакеросин в 2018 году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд рублей.
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В ассоциации подчеркивают, что в отдаленных и труднодоступных регионах стоимость топлива существенно выше, чем в европейской части России. Так, в декабре 2018 года стоимость тонны керосина в центральных районах составила 46,86 тысячи рублей, в Красноярском крае — 54,6 тысячи рублей, в Хабаровском крае — 57,8 тысячи рублей, а в Сахалинской области и на Камчатке — 64,6 тысячи рублей и 77,2 тысячи рублей соответственно.

В ассоциации указывают, что рост расходов на авиакеросин в первом квартале 2019 года продолжает оказывать «существенное влияние» на затраты авиакомпаний — они выросли еще на 5−10%. Заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров отметил, что увеличение доли региональных авиаперевозок в обход Москвы является одной из целей майского указа президента Владимира Путина. Он поручал к 2024 году довести долю таких перелетов до 50%, в 2017 году она составляла всего 23%.

В начале апреля Минфин согласился обнулить НДС на внутрироссийские полеты в обход Москвы в рамках государственной поддержки авиакомпаний.
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Ведомство подчеркивало, что эта мера должна увеличить спрос на региональные рейсы, позволить компаниям частично компенсировать расходы на подорожавший авиакеросин, а также разгрузить Московский авиационный узел — «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». В пресс-службе «Аэропортов регионов» говорили РБК, что обнуление НДС поможет увеличить пассажиропоток к 2020 году «как минимум на 13%».

Президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков подтверждает, что обнуление НДС поможет региональной авиации, но проблему с топливом не решит. Еще одна мера поддержки — выплата субсидий на перевозки в Крым и на Дальний Восток, но и в общей сложности они составляют лишь около 10 млрд рублей ежегодно и охватывают 3−4% от числа всех перевезенных пассажиров. Как отмечает замглавы АЭВТ, для поддержки деятельности компаний важен комплекс мер. Среди них — увеличение возмещения акциза на топливо и выплаты компенсаций из-за роста цен на топливо.

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Ликбез Daily Storm для тех, кто не боится говорить правду об авиаперевозчиках.

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