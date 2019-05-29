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14:17 (мск), источник: Forbes

Инфляция в Венесуэле в прошлом году превысила 130 000%

Центробанк Венесуэлы впервые за несколько лет опубликовал доклад об уровне инфляции. За время нахождения Николаса Мадуро у власти экономика Венесуэлы сократилась почти вдвое.

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Центральный банк Венесуэлы опубликовал официальные данные об экономическом развитии страны — впервые с 2015 года. Сделано это под давлением Международного валютного фонда (МВФ), который в противном случае грозил ввести санкции, которые лишили бы Каракас возможности использовать специальные права заимствования, сообщила венесуэльская газета El Universal.

Из официальных данных следует, что инфляция в Венесуэле в прошлом году составила 130 060,2% (в 2017 году — 862,16%, в 2016 — 274,4%). Это, впрочем, намного ниже оценок, которые дает контролируемый оппозицией парламент (Национальная ассамблея) Венесуэлы — 1 698 000% на конец 2018 года. По данным МВФ, уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году составил 1 370 000%. По прогнозу фонда, в 2019 году инфляция достигнет 10 000 000% и останется на этом уровне в 2020 году.

В январе 2019 года, по данным ЦБ Венесуэлы, инфляция составила 197%, в феврале — 114,4%, в марте — 35% и в апреле — 34%.

ВВП Венесуэлы, по данным центробанка, за пять лет правления Николаса Мадуро сократился на 47,7%.

В третьем квартале 2018 года спад составил 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом падение производства в нефтедобывающей сфере достигло 25,8%.

МВФ и Всемирный банк прогнозируют, что в 2019 году ВВП Венесуэлы сократится на 25%.

Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы в апреле 2013 года после смерти Уго Чавеса, который был главой государства с 2002 года. В 2013 году ВВП Венесуэлы показал рост в последний раз (на 1,3%), после чего начался экономический спад: в 2014 году ВВП упал на 3,9%, в 2015 — на 6,2%, в 2016 — на 17% и в 2017 — на 15,7%.

Доходы Венесуэлы от продажи нефти сократились, по данным ЦБ, с $85,6 млрд в 2013 году до $29,9 млрд — в 2018-м. Добыча нефти сократилась до исторического минимума — 740 000 баррелей в день.

Мадуро объясняет катастрофические показатели экономическими санкциями, введенными против Каракаса Вашингтоном и его союзниками. В годы его правления статистические показатели стали засекреченной информацией — решение об этом принял в 2014 году парламент Венесуэлы. В 2015 году ЦБ страны перестал публиковать данные. Глава регулятора Нельсон Мерентес тогда объяснял это нежеланием помогать тем, кто развязал против Каракаса экономическую войну.

Сами жители Венесуэлы, впрочем, понимают экономическую ситуацию и без статистических бюллетеней: с 2015 года, по данным ООН, почти 3,3 млн венесуэльцев покинули страну. Всего население Венесуэлы насчитывает 32,9 млн человек.

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