Всеволожск остался без горячей воды из-за долгов за газ

«В связи с предстоящим ограничением поставки газа с 15.00 28.05.2019 года вследствие ненадлежащего выполнения обязательств по оплате поставленного газа до полного погашения задолженности, ОАО “Вт сети” вынуждено отказаться от приготовления горячей воды, не отвечающей требованиям, предъявляемым к качеству коммунальной услуги по ГВС (горячего водоснабжения)», — говорится в документе.
В предупреждении отмечается, что ненадлежащее выполнение обязательств организации по оплате газа были допущены более трех раз в течение 12 месяцев.
«Вт сети» направили уведомление в адрес всех управляющих компаний, имеющих задолженность.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», по состоянию на 29 мая просроченная задолженность ОАО «Всеволожские тепловые сети» перед компанией составляет 41 млн рублей, в том числе за поставку газа в марте — 7 млн рублей и в апреле — 34 млн рублей.
«Ранее с руководством компании-должника была достигнута договоренность о рассрочке платежей и погашении задолженности за март в срок до 27 мая. Со стороны должника договоренности не были выполнены, в результате компания “Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург” была вынуждена ввести процедуру ограничения газоснабжения на четыре котельные. Процедура ограничения введена в полном соответствии с правилами поставки газа», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в случае выполнения предприятием договоренностей по оплате долга, газоснабжение котельных будет незамедлительно возобновлено.
В свою очередь в пресс-службе правительства Ленинградской области «Интерфаксу» сообщили, что ресурсоснабжающая организация обязалась в среду направить транш на погашение задолженности, а компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в свою очередь готова после поступления средств возобновить подачу газа.
«Мы ожидаем, что вода сегодня будет», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе администрации Всеволожского района области «Интерфаксу» рассказали, что от горячего водоснабжения в настоящее время отключено все население города — 75 тыс. человек.
ОАО «Всеволожские тепловые сети» является основной ресурсоснабжающей организацией на территории Всеволожска. Единственным акционером общества является МО «Город Всеволожск». Основным видом котельно-печного топлива в городском хозяйстве является природный газ (доля которого составляет 99%), остальное составляют мазут, дизельное топливо и уголь.