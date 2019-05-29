«Транснефть» ответила на заявление Силуанова о «косяках» компании

Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов выступил против снижения дивидендов «Транснефти» из-за ситуации с «Дружбой», заявив, что государство не должно платить «за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
«Совершено преступление, ведется следствие. В его рамках “Транснефть” признана потерпевшей стороной. Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А. П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это “косяком в работе Минфина”. Полагаю, что в данном случае А. Г. Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании “Транснефть”», — сказал Демин.
Он также добавил, что компания не намерена обращаться в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов за 2018 год в связи с загрязнением нефти в трубопроводе.
«Компания не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении размера дивидендов в связи с произошедшим инцидентом. И это было подтверждено вчера на заседании совета директоров ПАО “Транснефть”», — отметил официальный представитель компании.
Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос, может ли быть снижен для «Транснефти» размер дивидендов в связи с необходимостью выплаты компенсации из-за загрязнения нефти в «Дружбе», заявил, что государство не должно платить за невыполнение компанией контрактных обязательств по поставке нефти.
«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно. Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите мое мнение, то неправильно, что по сути будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», — сказал Силуанов, слова которого приводит ТАСС.
19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что содержание хлорорганических соединений в российской нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», в десятки раз превышает предельные значения по стандарту.
В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. Белоруссия и Польша заявили, что рассчитывают получить компенсации за поставки некачественного сырья.
В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело, по которому были задержаны и арестованы четверо подозреваемых: гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Ещё двое фигурантов уголовного дела — Роман Ружечко и Роман Трушев — объявлены в розыск и арестованы заочно.
15 мая глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что экспорт кондиционной нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме будет восстановлен в конце мая — начале июня.