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15:14 (мск), источник: Ведомости

Фонд защиты национальных ценностей перечислил Бутиной 5 млн рублей

Фонд защиты национальных ценностей перечислил 5 млн руб. в качестве финансовой поддержки для россиянки Марии Бутиной, осужденной в США. Об этом сообщается на сайте организации.

«Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания нашей соотечественницы в тюрьме. В ближайшее время будут перечислены еще средства», — говорится в сообщении фонда. Отмечается, что всего Бутиной необходимы 43 млн руб.

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Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. После того как она отбудет наказание полностью, ее депортируют на родину. В ходе судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

В середине мая девушка записала видеообращение из американской тюрьмы, в котором попросила о финансовой помощи, которая необходима ей, чтобы оплатить услуги юристов.

Фонд защиты национальных ценностей, как сообщается на его сайте, — это некоммерческая организация, деятельность которой направлена на защиту интересов России, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей СМИ.

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