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29 мая, источник: ТАСС

Росстат проверит данные о том, что 100% семей Ямала хватает денег только на еду

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/ — Федеральная служба не исключает возможность технического сбоя при вводе ответов.

Источник: AP 2019

Росстат проверит данные о том, что 100% домохозяйств Ямало-Ненецкого автономного округа хватает денег только на еду, так как при вводе ответов мог произойти технический сбой, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата.

Ранее статслужба опубликовала исследование, согласно которому 100% семей ЯНАО сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата жилищно-коммунальных услуг уже затруднительна.

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«Росстат не исключает возможность технического сбоя при вводе ответов. В любом случае, данные, предоставленные территориальным органом государственной статистики, будут дополнительно проверяться», — отметили в Росстате.

Тем не менее, по словам представителя федеральной службы, возможная неточность затронула незначительный объем исходной информации и не влияет на общие итоги исследования.

В этом же исследовании говорилось, что почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, а покупка товаров длительного потребления (холодильник, стиральную машину, мебель и т. д.) уже вызывает трудности. Почти 15% не хватает на покупку одежды и трудно оплачивать услуги ЖКХ. Денег даже еду не хватает 0,7%.

Согласно данным Росстата, позволить себе все, что считают нужным (в частности, автомобиль, квартиру или дачу), могут лишь 3,2% российских семей.

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