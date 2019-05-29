29 мая, источник: ТАСС
Росстат проверит данные о том, что 100% семей Ямала хватает денег только на еду
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/ — Федеральная служба не исключает возможность технического сбоя при вводе ответов.
Росстат проверит данные о том, что 100% домохозяйств
Ранее статслужба опубликовала исследование, согласно которому 100% семей ЯНАО сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата
«Росстат не исключает возможность технического сбоя при вводе ответов. В любом случае, данные, предоставленные территориальным органом государственной статистики, будут дополнительно проверяться», — отметили в Росстате.
Тем не менее, по словам представителя федеральной службы, возможная неточность затронула незначительный объем исходной информации и не влияет на общие итоги исследования.
В этом же исследовании говорилось, что почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, а покупка товаров длительного потребления (холодильник, стиральную машину, мебель
Согласно данным Росстата, позволить себе все, что считают нужным (в частности, автомобиль, квартиру или дачу), могут лишь 3,2% российских семей.
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