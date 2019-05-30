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03:38 (мск), источник: Коммерсантъ

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

Счетная палата (СП) за год выявила в космической отрасли РФ нарушений на 50 млрд руб., сообщили журналистам в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба. Только по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд руб.», — заявили в СП (цитата по «РИА Новости»).

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Сегодня, 29 мая, глава палаты Алексей Кудрин заявил в Совете федерации, что в целом за прошлый год СП выявила нарушений на 772 млрд руб., тогда как в 2017-м только на нарушения «Роскосмоса» пришлось 785,5 млрд руб. «Еще одна причина, почему у нас меньше выявлено нарушений в 2018 году… Напомню, что год назад в наших нарушениях были нарушения ''Роскосмоса'' на 800 млрд руб.», — сказал господин Кудрин. Глава СП объяснил, что такой разрыв связан с рядом изменений в регулировании и оценке нарушений.

Ранее Алексей Кудрин заявлял, что «Роскосмос» является рекордсменом по финансовым нарушениям. В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».

Нынешний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин был назначен на эту должность в мае 2018 года, сменив на посту отправленного в отставку Игоря Комарова. Именно при нем были зафиксированы масштабные нарушения в «Роскосмосе». В сентябре господин Комаров стал полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе.

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