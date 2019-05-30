06:39 (мск), источник: Известия
Отпускник платит дважды: летние поездки в плацкарте резко подорожали
ФАС может проверить «дочку» РЖД
Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65 — 100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.
В Федеральной пассажирской компании (дочерней структуре РЖД) отрицают резкий рост стоимости проезда в плацкарте. Они назвали данные общественников ошибочными, так как сравнивались, к примеру, «акционные» билеты с полным тарифом. Однако в случае, если ФАС заинтересуется железнодорожным ценообразованием и докажет обратное, компании может грозить значительный штраф.
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкий рост стоимости проезда в плацкартных вагонах на билеты с отправлением в
В документе отмечается, что в организацию поступают многочисленные обращения от граждан по этому поводу. Чтобы проверить обоснованность поступающих жалоб, эксперты общественной организации провели мониторинг цен по 12 направлениям, включая поезда из Москвы в
Меньше всего подорожал проезд из столицы в
Плацкартные вагоны в поездах дальнего следования — дотационный вид перевозок. Цена устанавливается государством, а выпадающие доходы РЖД компенсируются из госбюджета. Тарифы устанавливаются ФАС, с 1 января 2019 года они были проиндексированы на 3,9% по отношению к прошлому году. Повышать тариф с 14 июня по 1 сентября допускается не более чем на 20%, указано на сайте компании.
В связи с этим Общероссийское объединение пассажиров попросило антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен на проезд в плацкартных вагонах на период летнего сезона и в случае выявления нарушений «применить соответствующие меры» к РЖД.
В ФАС сообщили «Известиям», что получили обращение общественной организации, сейчас оно рассматривается.
Множество пассажиров едет отдыхать на юг России и в другие регионы, и любые ценовые колебания сильно влияют на семейный бюджет. Поэтому резкое подорожание билетов летом воспринимается особенно остро.
Он добавил, что, поскольку перевозчику необходимо «обновлять подвижной состав и делать поездку еще более комфортной», сезонный рост цен отчасти оправдан. Но стоимость не должна увеличиваться вдвое.
В Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД) уточнили «Известиям», что в 2018 году перевезли 102 млн человек, из них более 50% воспользовались плацкартными вагонами. Серьезное подорожание билетов в ФПК отрицают.
— Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет, — сказали в
Большую разницу в цене там объясняют сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями. В частности, на поезда с датами отправления с 13 по 31 мая можно было купить билеты на верхние места с 40-процентной скидкой. А с 26 апреля по 5 мая базовые тарифы на проезд в плацкарте были снижены на 5%. При этом с середины июня по 1 сентября применяется повышающий коэффициент 1,2, то есть цена билетов увеличивается на 20%.
— Сравнение цен на билеты, предлагаемые в рамках проводимых акций, с полным тарифом и на разные даты отправления — некорректно, — заявили в ФПК.
В декабре 2018 года Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) также фиксировал резкий рост стоимости проезда в поездах дальнего следования в предновогодние дни. Но тогда речь шла о вагонах других категорий — купе и «Сапсане». При этом места в плацкарте на популярные направления раскупались заранее — за несколько месяцев. К примеру, билеты из Москвы в Казань с датой прибытия 31 декабря невозможно было приобрести онлайн уже за 52 дня до отправления поезда.
Цены на проезд крайне важны для пассажиров, так как исходя из этого планируются отдых и командировки, отметил Илья Зотов.
— Мы стоим перед фактом: вот цена была условно 1 тыс. рублей, а через месяц она повысилась до 2−3 тыс. рублей, конкретному пассажиру неважно, по какой причине это произошло и была ли акция в другом месяце. Ему важно, сколько он платит здесь и сейчас, поэтому наша задача — защитить право граждан на доступный проезд, — пояснил он.
При этом мы не берем на себя право делать выводы и обвинять перевозчика, а просим разобраться в ситуации компетентный орган (ФАС) и объявить решение общественности.
Колебания базовой цены железнодорожного билета от минус 15% до плюс 20% в разные периоды года (без учета влияния динамической системы) оправданны, заявил «Известиям» глава аналитического агентства InfraNews Алексей Безбородов.
— Система тарифов у ФПК выстроена более гибко, чем у «Аэрофлота». При этом нужно учитывать, что железнодорожная монополия, в состав которой и входит ФПК, обеспечивает создание и поддержание в надлежащем состоянии инфраструктуры. В случае с авиаперевозками этим занимаются не авиакомпании, а аэропорты, — отметил эксперт.
Он добавил, что для льготных категорий граждан — пассажиров с детьми, инвалидов и прочих — почти всегда есть резервные места.
За это должностным лицам, по словам юриста, грозит штраф 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, а самой компании — штраф в двукратном размере излишне полученной выручки. Однако, по словам Ирины Акимовой, сначала нужно дождаться заключения ФАС о том, есть ли основания для начала антимонопольного расследования против структуры РЖД.
Александр Волобуев