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06:39 (мск), источник: Известия

Отпускник платит дважды: летние поездки в плацкарте резко подорожали

ФАС может проверить «дочку» РЖД из-за роста цен на билеты на июнь-июль.

Источник: Агентство «Москва»

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65 — 100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

По данным общественников, больше всего подорожали железнодорожные путешествия на июнь-июль из Москвы в Калининград и Адлер.

В Федеральной пассажирской компании (дочерней структуре РЖД) отрицают резкий рост стоимости проезда в плацкарте. Они назвали данные общественников ошибочными, так как сравнивались, к примеру, «акционные» билеты с полным тарифом. Однако в случае, если ФАС заинтересуется железнодорожным ценообразованием и докажет обратное, компании может грозить значительный штраф.

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Позволили лишнего

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкий рост стоимости проезда в плацкартных вагонах на билеты с отправлением в июне-июле 2019 года. Об этом говорится в письме организации на имя главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева от 20 мая (есть у «Известий»).

В документе отмечается, что в организацию поступают многочисленные обращения от граждан по этому поводу. Чтобы проверить обоснованность поступающих жалоб, эксперты общественной организации провели мониторинг цен по 12 направлениям, включая поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Смоленск и другие города. Для оценки и сравнения показателей цен, говорится в письме, были выбраны случайные даты рейсов в выходные и рабочие дни.

Самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва-Калининград (+100%, 4021 рубль), Москва-Адлер (+97%, 4143 рубля) и Новосибирск-Томск (+93%, 1507 рублей).

Меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков. Но и здесь увеличение оказалось значительным — на 65−68%.

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Плацкартные вагоны в поездах дальнего следования — дотационный вид перевозок. Цена устанавливается государством, а выпадающие доходы РЖД компенсируются из госбюджета. Тарифы устанавливаются ФАС, с 1 января 2019 года они были проиндексированы на 3,9% по отношению к прошлому году. Повышать тариф с 14 июня по 1 сентября допускается не более чем на 20%, указано на сайте компании.

В связи с этим Общероссийское объединение пассажиров попросило антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен на проезд в плацкартных вагонах на период летнего сезона и в случае выявления нарушений «применить соответствующие меры» к РЖД.

В ФАС сообщили «Известиям», что получили обращение общественной организации, сейчас оно рассматривается.

Рост, которого нет

Множество пассажиров едет отдыхать на юг России и в другие регионы, и любые ценовые колебания сильно влияют на семейный бюджет. Поэтому резкое подорожание билетов летом воспринимается особенно остро.
Илья Зотов
глава Общероссийского объединения пассажиров

Он добавил, что, поскольку перевозчику необходимо «обновлять подвижной состав и делать поездку еще более комфортной», сезонный рост цен отчасти оправдан. Но стоимость не должна увеличиваться вдвое.

В Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД) уточнили «Известиям», что в 2018 году перевезли 102 млн человек, из них более 50% воспользовались плацкартными вагонами. Серьезное подорожание билетов в ФПК отрицают.

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— Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет, — сказали в пресс-службе перевозчика.

Большую разницу в цене там объясняют сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями. В частности, на поезда с датами отправления с 13 по 31 мая можно было купить билеты на верхние места с 40-процентной скидкой. А с 26 апреля по 5 мая базовые тарифы на проезд в плацкарте были снижены на 5%. При этом с середины июня по 1 сентября применяется повышающий коэффициент 1,2, то есть цена билетов увеличивается на 20%.

— Сравнение цен на билеты, предлагаемые в рамках проводимых акций, с полным тарифом и на разные даты отправления — некорректно, — заявили в ФПК.

Представитель компании добавил, что динамическая система ценообразования, изменяющая стоимость в зависимости от спроса, для плацкартных и общих вагонов не применяется.

В декабре 2018 года Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) также фиксировал резкий рост стоимости проезда в поездах дальнего следования в предновогодние дни. Но тогда речь шла о вагонах других категорий — купе и «Сапсане». При этом места в плацкарте на популярные направления раскупались заранее — за несколько месяцев. К примеру, билеты из Москвы в Казань с датой прибытия 31 декабря невозможно было приобрести онлайн уже за 52 дня до отправления поезда.

Цены на проезд крайне важны для пассажиров, так как исходя из этого планируются отдых и командировки, отметил Илья Зотов.

— Мы стоим перед фактом: вот цена была условно 1 тыс. рублей, а через месяц она повысилась до 2−3 тыс. рублей, конкретному пассажиру неважно, по какой причине это произошло и была ли акция в другом месяце. Ему важно, сколько он платит здесь и сейчас, поэтому наша задача — защитить право граждан на доступный проезд, — пояснил он.

При этом мы не берем на себя право делать выводы и обвинять перевозчика, а просим разобраться в ситуации компетентный орган (ФАС) и объявить решение общественности.
Илья Зотов
глава Общероссийского объединения пассажиров
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Гибкая монополия

Колебания базовой цены железнодорожного билета от минус 15% до плюс 20% в разные периоды года (без учета влияния динамической системы) оправданны, заявил «Известиям» глава аналитического агентства InfraNews Алексей Безбородов.

— Система тарифов у ФПК выстроена более гибко, чем у «Аэрофлота». При этом нужно учитывать, что железнодорожная монополия, в состав которой и входит ФПК, обеспечивает создание и поддержание в надлежащем состоянии инфраструктуры. В случае с авиаперевозками этим занимаются не авиакомпании, а аэропорты, — отметил эксперт.

Он добавил, что для льготных категорий граждан — пассажиров с детьми, инвалидов и прочих — почти всегда есть резервные места.

В то же время завышение регулируемых государством тарифов может быть квалифицировано ФАС как нарушение порядка ценообразования, сказала «Известиям» партнер BGP Litigation Ирина Акимова.

За это должностным лицам, по словам юриста, грозит штраф 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, а самой компании — штраф в двукратном размере излишне полученной выручки. Однако, по словам Ирины Акимовой, сначала нужно дождаться заключения ФАС о том, есть ли основания для начала антимонопольного расследования против структуры РЖД.

Александр Волобуев

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