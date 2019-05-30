07:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
«Процесс вытеснения начался»
Сергей Андронов,
Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода «Дружба» и вариантах компенсации потерь покупателям «Ъ» рассказал
— По текущим оценкам, сколько всего ушло загрязненной нефти в дальнее зарубежье?
— Общий объем некондиционной нефти, поставленной по нефтепроводной системе «Дружба» и через порт
— Где и как будет размещена загрязненная нефть, которая вернется в Россию?
— Нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений (ХОС) будет размещаться в свободных емкостях резервуарных парков дочерних обществ ПАО «Транснефть» с учетом планов поставки нефти, в соответствии с договорными обязательствами перед грузоотправителями, а также с учетом безопасности технологического процесса при транспортировке.
— Сколько будет стоить хранение в странах, где нефть останется?
— Стоимость услуги хранения в магистральных трубопроводных системах сопредельных государств будет определена после окончательного уточнения объемов нефти с повышенным содержанием ХОС, а также предполагаемых сроков. Это зависит в том числе от срока восстановления нормального режима работы магистральных нефтепроводов с момента начала поступления кондиционной нефти на территории данных государств.
— Какой объем нефти вернется?
— Общий объем вытеснения нефти с территории Белоруссии в Россию составляет суммарно 1,328 млн тонн. Он включает нефть в системе магистральных нефтепроводов белорусских компаний ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (868 тыс. тонн) и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» (460 тыс. тонн). Процесс вытеснения начался 24 мая. В соответствии с утвержденной «дорожной картой» кондиционная нефть должна поступить на территорию Польши через пункт приема (ПСП) «Адамова Застава» 10 июня. Вытеснение с территории Польши планом не предусматривается.
— А что произойдет с нефтью в Польше?
— Нефть с превышением показателя по содержанию ХОС, поставленная через Белоруссию на территорию Польши в соответствии с маршрутными поручениями и принятая польскими операторами по актам
Общий объем нефти, поставленной через ПСП «Адамова Застава» в Польшу и Германию, составляет ориентировочно 690,5 тыс. тонн.
— Готовы ли трейдеры и потребители ее покупать, с каким дисконтом?
— Данный вопрос не входит в компетенцию компании, так как нефть, транспортируемая по системе магистральных нефтепроводов, не принадлежит «Транснефти». Мы совместно с Минэнерго проработали вопрос по возможной компенсации грузоотправителям в связи с возникшей ситуацией. Наше предложение было озвучено на совещании у
— От кого вы ожидаете требований по компенсации? Как они будут рассчитываться?
— Данный вопрос стоит рассматривать с учетом принятия или непринятия грузоотправителями нашего предложения по компенсации. В случае отказа путь урегулирования только один — через суд.
— Будет ли после этих событий изменена система контроля нефти, сдаваемой в вашу систему? Схема владения пунктами приема нефти?
— «Транснефть» по поручению правительства подготовила и направила в Минэнерго соответствующие предложения, в том числе и в части усиления контроля приема нефти на сторонних ПСП. Среди предложений также уход от периодической системы контроля качественных параметров нефти с одновременным переводом его на ежесуточную основу, что мы сейчас уже реализуем.
— Насколько это увеличит стоимость транспортировки?
— Безусловно, переход с декадной системы контроля содержания ХОС в нефти, сдаваемой в систему «Транснефти», на ежесуточную уже привел к увеличению количества необходимых испытаний в десять раз и, соответственно, к увеличению расходов на их проведение. Стоимость выполнения данных анализов меняется в зависимости от применяемых методик при выполнении испытаний, стоимости реактивов
— Когда система будет очищена от нефти с повышенным содержанием ХОС?
— По нашим прогнозам, на это потребуется около шести—восьми месяцев. Нефть, соответствующая нормативным показателям, с 4 мая поступила на НПЗ Белоруссии, с 10 мая — в порт
Интервью взяла Ольга Мордюшенко