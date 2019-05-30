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07:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Процесс вытеснения начался»

Сергей Андронов, вице-президент «Транснефти».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода «Дружба» и вариантах компенсации потерь покупателям «Ъ» рассказал вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

— По текущим оценкам, сколько всего ушло загрязненной нефти в дальнее зарубежье?

— Общий объем некондиционной нефти, поставленной по нефтепроводной системе «Дружба» и через порт Усть-Луга, составил порядка 3 млн тонн.

— Где и как будет размещена загрязненная нефть, которая вернется в Россию?

— Нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений (ХОС) будет размещаться в свободных емкостях резервуарных парков дочерних обществ ПАО «Транснефть» с учетом планов поставки нефти, в соответствии с договорными обязательствами перед грузоотправителями, а также с учетом безопасности технологического процесса при транспортировке.

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— Сколько будет стоить хранение в странах, где нефть останется?

— Стоимость услуги хранения в магистральных трубопроводных системах сопредельных государств будет определена после окончательного уточнения объемов нефти с повышенным содержанием ХОС, а также предполагаемых сроков. Это зависит в том числе от срока восстановления нормального режима работы магистральных нефтепроводов с момента начала поступления кондиционной нефти на территории данных государств.

— Какой объем нефти вернется?

— Общий объем вытеснения нефти с территории Белоруссии в Россию составляет суммарно 1,328 млн тонн. Он включает нефть в системе магистральных нефтепроводов белорусских компаний ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (868 тыс. тонн) и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» (460 тыс. тонн). Процесс вытеснения начался 24 мая. В соответствии с утвержденной «дорожной картой» кондиционная нефть должна поступить на территорию Польши через пункт приема (ПСП) «Адамова Застава» 10 июня. Вытеснение с территории Польши планом не предусматривается.

— А что произойдет с нефтью в Польше?

— Нефть с превышением показателя по содержанию ХОС, поставленная через Белоруссию на территорию Польши в соответствии с маршрутными поручениями и принятая польскими операторами по актам приема-сдачи, размещена в трубопроводной системе страны.

Приведение нефти до уровня кондиционной, по нашему мнению, возможно при ее локализации в свободных резервуарных парках с последующим смешиванием с потоками чистой нефти, поступающей как с моря (порт Гданьск), так и по нефтепроводной системе «Дружба».

Общий объем нефти, поставленной через ПСП «Адамова Застава» в Польшу и Германию, составляет ориентировочно 690,5 тыс. тонн.

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— Готовы ли трейдеры и потребители ее покупать, с каким дисконтом?

— Данный вопрос не входит в компетенцию компании, так как нефть, транспортируемая по системе магистральных нефтепроводов, не принадлежит «Транснефти». Мы совместно с Минэнерго проработали вопрос по возможной компенсации грузоотправителям в связи с возникшей ситуацией. Наше предложение было озвучено на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Почти все российские грузоотправители согласились на этот вариант. Думаю, в ближайшее время мы приступим к практической реализации.

— От кого вы ожидаете требований по компенсации? Как они будут рассчитываться?

— Данный вопрос стоит рассматривать с учетом принятия или непринятия грузоотправителями нашего предложения по компенсации. В случае отказа путь урегулирования только один — через суд.

— Будет ли после этих событий изменена система контроля нефти, сдаваемой в вашу систему? Схема владения пунктами приема нефти?

— «Транснефть» по поручению правительства подготовила и направила в Минэнерго соответствующие предложения, в том числе и в части усиления контроля приема нефти на сторонних ПСП. Среди предложений также уход от периодической системы контроля качественных параметров нефти с одновременным переводом его на ежесуточную основу, что мы сейчас уже реализуем.

— Насколько это увеличит стоимость транспортировки?

— Безусловно, переход с декадной системы контроля содержания ХОС в нефти, сдаваемой в систему «Транснефти», на ежесуточную уже привел к увеличению количества необходимых испытаний в десять раз и, соответственно, к увеличению расходов на их проведение. Стоимость выполнения данных анализов меняется в зависимости от применяемых методик при выполнении испытаний, стоимости реактивов и т. п. Что касается стоимости транспортировки, то этот вопрос необходимо обсуждать с Минэнерго, ФАС и грузоотправителями.

— Когда система будет очищена от нефти с повышенным содержанием ХОС?

— По нашим прогнозам, на это потребуется около шести—восьми месяцев. Нефть, соответствующая нормативным показателям, с 4 мая поступила на НПЗ Белоруссии, с 10 мая — в порт Усть-Луга, а с 23 и 29 мая соответственно через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко

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