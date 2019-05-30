12:30 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ верит в ИПК
Банк России надеется, что новая система станет драйвером пенсионной отрасли.
Регулятор видит кризисные явления в системе пенсионных накоплений граждан. Роль пенсионных денег снижается, их доходности низкие, а обязательства, сформированные в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), уменьшаются. Драйвером сегмента может стать новая парадигма накопительной системы — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Обсуждения его судьбы активизировались в мае.
ЦБ заметил кризисные явления в сфере обязательного пенсионного страхования (ОПС) и надеется, что их разрешит разрабатываемая новая парадигма системы пенсионных накоплений граждан — ИПК. «В 2018 году доля пенсионных средств НПФ в ВВП сократилась до 3,7% (-0,3 процентных пункта за год)… Драйвером развития сегмента может стать внедрение системы ИПК. Это окажет позитивное влияние на российскую экономику в целом — пенсионные средства являются источником длинных денег и фактором стабилизации локального финансового рынка», — говорится в обзоре Банка России ключевых показателей НПФ за прошлый год.
Уровень пенсионных резервов, накопленных клиентами в частных фондах в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), стагнирует, и, как и три года назад, составляет ту же величину — 1,2% от ВВП.
По мнению регулятора, снижение доли средств НПФ в ВВП связана «с проведением отдельными фондами отрицательной переоценки активов, ухудшением динамики долгового рынка, а также с опережающим ростом номинального ВВП
Несмотря на то что объем пенсионных накоплений НПФ в 2018 году вырос на 127,6 млрд руб. и составил 2 595,1 млрд руб., основной прирост «произошел в первом полугодии и был связан с переводом накоплений граждан из ПФР в НПФ в рамках переходной кампании (2017 года — «Ъ»)». Во втором полугодии, напротив, произошло сокращение средств пенсионных накоплений у НПФ — на 60,3 млрд руб. Средневзвешенная доходность от инвестирования пенсионных накоплений в 2018 году упала
При этом средний счет по ОПС «сократился на 1,2 тыс. руб. за год и составил 68 тыс. руб.». В то же самое время растут выплаты гражданам, формирующим пенсионные накопления в частных фондах: за год они увеличились на 41% и составили 1,5 млрд руб., указывает регулятор. В таких условиях приток средств в НПФ может произойти только в случае внедрения системы ИПК, считают в ЦБ.
Обсуждения судьбы системы ИПК активизировались в мае, указывают несколько собеседников «Ъ». На прошлой неделе вопрос о реализации новой парадигмы решался «на высшем уровне», говорят два собеседника, близкие к социальному и экономическому блокам правительства, а также один
Илья Усов