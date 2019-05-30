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11:27 (мск), источник: Forbes

Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы для иностранцев и российских граждан, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Источник: Reuters

Он напомнил, что россияне сейчас платят 13% от доходов, тогда как иностранные граждане более чем в два раза больше — 30%, передает ТАСС. По словам Силуанова, правительство хочет сделать ставку для граждан других государств аналогичной ставке для россиян. Будет ли снижен налог для иностранцев, или обе ставки приведут к какому-то новому знаменателю, первый зампред правительства не уточнил.

В прошлом апреле Силуанов говорил, что «скептически» относится к повышению налоговой нагрузки на граждан. Прошлой весной обсуждалось возможное повышение НДФЛ с 13% до 15%, но в мае 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что по этому поводу кабмин «никаких решений не готовит». В июле во время «Прямой линии» президент Владимир Путин назвал изменение НДФЛ «нецелесообразным».

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