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12:23 (мск), источник: Коммерсантъ

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте. Компания указала, что информация о повышении цен появилась, потому что сравнивались цены на билеты, продаваемые по акциям, и билеты по полному тарифу.

Источник: РИА "Новости"

«Считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, — некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов — пассажиров», — заявила ФПК (цитата по «Интерфаксу»). В компании добавили, что не могут увеличить тариф, но могут предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Общероссийское объединение пассажиров сообщила, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65−100%. Самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва—Калининград (+100%, 4021 руб.), Москва—Адлер (+97%, 4143 руб.) и Новосибирск—Томск (+93%, 1507 руб.). Меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков — на 65−68%.

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