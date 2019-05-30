12:23 (мск), источник: Коммерсантъ
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в
«Считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, — некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов — пассажиров», — заявила ФПК (цитата по «Интерфаксу»). В компании добавили, что не могут увеличить тариф, но могут предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на Общероссийское объединение пассажиров сообщила, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65−100%. Самый большой рост в