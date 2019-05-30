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13:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Иностранцам обещают налоговые льготы

Минфин готов снизить для них ставку НДФЛ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как сегодня заявил первый вице-премьер Антон Силуанов, в правительстве готовы обсудить возможности снижения ставок подоходного налога для нерезидентов России до 13%. Также он поручил МВД и Минэкономики подготовить предложения для продления срока работы электронных виз для иностранцев в ряде регионов РФ.

Минфин подготовит законопроект, снижающий ставку подоходного налога для иностранцев в РФ до 13%. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе совещания во Владивостоке по реализации нацпроектов.

Разные ставки налогового обложения между иностранцами и россиянами — 13% и 30%. Полагаю целесообразным, такие предложения в правительстве рассматриваются, и мы будем готовить законодательство, чтобы сделать для иностранцев ставку аналогичную, как для россиян.
Антон Силуанов

Напомним, сейчас размер подоходного налога для налогоплательщика определяется сроком его пребывания в РФ в налоговом году. Так, в случае пребывания налогоплательщика более 183 календарных дней в течение последнего года в РФ его официально считают резидентом страны, а его доходы облагаются по ставке 13%.

При нахождении менее 183 календарных дней на территории РФ налогоплательщик получает статус нерезидента и налог с его доходов составляет 30%.

Также первый вице-премьер поручил Минэкономики и МВД проработать вопрос о продлении срока действия электронной визы в два региона РФ — Приморский край и Дальний Восток. Напомним, сейчас электронная виза для посещения этих регионов доступна для граждан 18 государств сроком на восемь дней. По ней в ДФО можно попасть через воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). В трех регионах — Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях — работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», а также автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий Рог».

«Основной вопрос — чтобы увеличился срок пребывания по упрощенному въезду с 8 до 14 дней. Это мы в работу возьмем. Это вопрос правильный, если мы хотим привлекать сюда туристов и получать дополнительные доходы от экспорта услуг», — сказал первый вице-премьер.

Анастасия Мануйлова

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