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17:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Транзит российского газа дошел до Люксембурга

«Газпром» продолжает отбиваться от «Нафтогаза» в европейских судах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Газпром» обжаловал в апелляционном суде Люксембурга решение о взыскании средств со своей дочерней структуры GAZ Capital SA в пользу «Нафтогаза Украины». Украинская газовая компания продолжает предпринимать попытки получить задолженность «Газпрома» в размере $2,6 млрд через его европейские активы, установленную Стокгольмским арбитражным судом в феврале 2018 года. Ранее «Нафтогаз» подавал иски в суды Великобритании, Швейцарии и Нидерландов, где также зарегистрированы принадлежащие «Газпрому» компании. Российскому холдингу удается заморозить взыскание средств до окончания идущего параллельно процесса в Апелляционном суде Швеции, куда он обратился для отмены прошлогоднего решения Стокгольмского арбитража.

«Газпром» в мае оспорил в апелляционном суде Люксембурга признание и приведение в исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины», говорится в отчете российского газового холдинга по МСФО.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд за недостаточные объемы поставленного с 2009 года для транзита через территорию Украины газа. В ответ «Газпром» оспорил данное решение в Апелляционном суде Швеции, на данный момент процесс не завершен.

«Нафтогаз» пытается до окончания апелляционного разбирательства в Швеции взыскать с «Газпрома» неустойку через активы российской компании в европейских странах. Иски о замораживании активов поданы в суды Великобритании, Швейцарии и Нидерландов. «Газпром», в свою очередь, приостанавливает исполнение решений Стокгольмского арбитража через местные апелляционные инстанции.

В Люксембурге зарегистрирована принадлежащая «Газпрому» компания GAZ Capital SA, которая занимается привлечением капитала на европейском рынке, в том числе через выпуск евробондов. Ежегодно компания привлекает около €1−2 млрд. О попытках «Нафтогаза» принудительно взыскать средства через люксембургскую компанию «Ъ» сообщал в апреле. В случае заморозки счетов данной компании «Газпром» сможет привлекать средства в российских или иностранных банках, но финансовые организации могут потребовать премию, увеличив для «Газпрома» стоимость заемного капитала. Кроме того, «Газпрому» придется отойти от использовавшегося в последние годы механизма и искать новые способы ведения бизнеса.

Герман Костринский

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