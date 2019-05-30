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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Герман Стерлигов столкнулся с финансовыми проблемами

Российский предприниматель Герман Стерлигов, известный широкой публике своими гомофобными взглядами, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

Источник: РИА "Новости"

Основная компания одиозного предпринимателя («Стерлинг Групп») оказалась финансово парализована, так как ее расчетные счета арестованы Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом свидетельствуют данные о компании в системе СПАРК.

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Арест на счета с требованием взыскать налоги и сборы, включая пени, были наложены в период с марта по май текущего года. Последнее решение территориального отделения ФНС датировано 19 мая, когда были заморожены около миллиона рублей на счету. Всего же, если верить СПАРК, у предпринимателя заморозили 1,91 миллиона рублей.

Аналогично заморожены счета некоммерческой организации благотворительного фонда «Общество древней письменности», где Стерлигов выступает совладельцем. Согласно данным СПАРК, счета НКО в банке «Восточный» были заблокированы еще в 2015 и 2018 годах.

Православный предприниматель Герман Стерлигов занимается сельским хозяйством, предлагая, правда, собственную продукцию по очень высоким ценам. Например, в апреле в его магазине «Березка», который позиционировался как магазин для бедных, появился хлеб за 440 рублей. Сам Стерлигов недавно снова попал под шквал критики за предложение расстрелять выпускников российской школы, в которой молодые люди провели БДСМ-флешмоб.

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