«Ростех» раскрыл доходы Тины Канделаки

Супруг Канделаки Василий Бровко работает в «Ростехе» директором по особым поручениям. Из декларации следует, что его доход в прошлом году оказался почти в пять раз меньше, чем у жены — 28,7 млн рублей. Годом ранее Бровко декларировал доход в размере 18,6 млн рублей, а его супруга — 62 млн рублей.
Задекларированное имущество семьи за год не изменилось. Бровко, согласно декларации, принадлежат квартира площадью 69 кв. м. и легковые автомобили Bentley GT Continental и Audi A5 Cabriolet. В собственности его супруги — квартира площадью 341,8 кв. м.
О том, что Канделаки и Василий Бровко поженились, стало известно в 2016 году. В феврале в интервью Русской службе Би-би-си Канделаки подтверждала, что муж у нее — «тот же».
«Мы элементарно создали культуру»
Бровко в 2008 году стал одним из учредителей пиар-агентства «Апостол» (позже было переименовано в ООО «Новая стратегия»), которое, в частности, занималась брендингом «Ростеха» и «Калашникова». Согласно данным «Спарк», в 2009 году в состав акционеров компании вошла Канделаки, она же руководила агентством в 2013—2015 годы.
В 2014 году Канделаки и Бровко владели «Апостолом» паритетно, в 2015 году Канделаки осталась единственным владельцем пиар-агентства. В том же году она была назначена генпродюсером телеканала «Матч ТВ», а в 2016 году перестала быть акционером «Апостола». Бровко с 2013 года работает в «Ростехе».
В прошлом году «Апостол» был ликвидирован, пройдя процедуру банкротства. Канделаки, комментируя банкротство компании, отмечала: «Было понятно, что операционно таким бизнесом могут заниматься только два человека — мой муж или я. Потому что у нас есть понимание того, как развивать эту компанию. А руководить ей “между прочим” не получилось. Я изначально, уходя на “Матч ТВ”, понимала, отдавала себе отчет, что мы заканчиваем этот бизнес».
В том же интервью Би-би-си Канделаки отмечала, что «знает, где заработать деньги»: «У меня есть прекрасный бизнес, за который я получаю деньги — косметика. У меня все четко озвучено, показано. У меня есть выступления — выступаю в году ровно 50 раз, 25 раз за деньги, 25 раз — бесплатно. Поэтому я знаю, где заработать деньги».