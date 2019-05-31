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12:20 (мск), источник: Forbes

Минфин решил повысить спрос на народные ОФЗ масштабной рекламной кампанией

Минфин намерен продвигать народные ОФЗ на телевидении, радио и в интернете, а также через банки. Министерство рассчитывает таким образом повысить популярность бумаг: ранее в ведомстве признавали, что спрос на ОФЗ-н снизился и «рынок себя исчерпал».

Источник: РИА "Новости"

Рекламную стратегию народных облигаций федерального займа для Минфина подготовило агентство SPN Communications, выяснили «Ведомости». Как пишет газета, большая часть продвижения будет нацелена на информирование граждан о преимуществах бумаг и возможностях для покупателей. Кроме того, власти разместят «пошаговые инструкции и рекомендации» для начинающих. Для ОФЗ-н создадут страницы в социальных сетях, где разместят информацию об облигациях, будут публиковать новости и рекомендации.

К кампании министерство рассчитывает привлечь и банки, которые продают бумаги: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк. Им предлагают сделать специальный раздел на сайте и в приложении, а также рассказывать своим клиентам о бумагах в брошюрах и на заставках банкоматов. Кроме того, Минфин рассчитывает, что банки будут продвигать народные ОФЗ и через СМИ: упоминаниями в новостях, пресс-релизах и комментариях официальных лиц.

Бюджет кампании не раскрывается. Представитель Минфина, с которым беседовали «Ведомости», не назвал сумму, но отметил, что на телевидении реклама будет размещаться как социальная, то есть, бесплатно. В SPN отказались от комментариев.

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Представитель Минфина заявил «Ведомостям», что цель кампании — привлечь больше покупателей ОФЗ-н, что поможет стимулировать развитие внутреннего финансового рынка, воспитывать частных инвесторов, повышать доверие к государственной финансовой политике и повысить финансовую грамотность граждан.

В феврале прошлого года министр финансов Антон Силуанов признавал, что спрос на ОФЗ-н снизился, и допускал возможность, что Минфин изменит условия их продажи. В июле того же года замминистра финансов Сергей Сторчак утверждал, что при действовавших тогда нормах развитие рынка народных ОФЗ было бы невозможно: «Рынок себя исчерпал. Мы сливки сняли, дальше идти некуда» (цитата по ТАСС). Тогда же он анонсировал расширение списка банков-продавцов в два раза (изначально бумаги продавали только Сбербанк и ВТБ).

К новому выпуску Минфин уменьшил еще две сложности в покупке ОФЗ-н: снизил номинал облигаций в три раза до 10 000 рублей и согласился отменить банковскую комиссию при продаже бумаг (ведомство будет само покрывать издержки банков). Доходность бумаг не изменится, пообещал собеседник «Ведомостей» в Минфине.

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