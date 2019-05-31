Минфин решил повысить спрос на народные ОФЗ масштабной рекламной кампанией

Рекламную стратегию народных облигаций федерального займа для Минфина подготовило агентство SPN Communications, выяснили «Ведомости». Как пишет газета, большая часть продвижения будет нацелена на информирование граждан о преимуществах бумаг и возможностях для покупателей. Кроме того, власти разместят «пошаговые инструкции и рекомендации» для начинающих. Для ОФЗ-н создадут страницы в социальных сетях, где разместят информацию об облигациях, будут публиковать новости и рекомендации.
К кампании министерство рассчитывает привлечь и банки, которые продают бумаги: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк. Им предлагают сделать специальный раздел на сайте и в приложении, а также рассказывать своим клиентам о бумагах в брошюрах и на заставках банкоматов. Кроме того, Минфин рассчитывает, что банки будут продвигать народные ОФЗ и через СМИ: упоминаниями в новостях, пресс-релизах и комментариях официальных лиц.
Бюджет кампании не раскрывается. Представитель Минфина, с которым беседовали «Ведомости», не назвал сумму, но отметил, что на телевидении реклама будет размещаться как социальная, то есть, бесплатно. В SPN отказались от комментариев.
Представитель Минфина заявил «Ведомостям», что цель кампании — привлечь больше покупателей ОФЗ-н, что поможет стимулировать развитие внутреннего финансового рынка, воспитывать частных инвесторов, повышать доверие к государственной финансовой политике и повысить финансовую грамотность граждан.
В феврале прошлого года министр финансов Антон Силуанов признавал, что спрос на ОФЗ-н снизился, и допускал возможность, что Минфин изменит условия их продажи. В июле того же года замминистра финансов Сергей Сторчак утверждал, что при действовавших тогда нормах развитие рынка народных ОФЗ было бы невозможно: «Рынок себя исчерпал. Мы сливки сняли, дальше идти некуда» (цитата по ТАСС). Тогда же он анонсировал расширение списка банков-продавцов в два раза (изначально бумаги продавали только Сбербанк и ВТБ).
К новому выпуску Минфин уменьшил еще две сложности в покупке ОФЗ-н: снизил номинал облигаций в три раза до 10 000 рублей и согласился отменить банковскую комиссию при продаже бумаг (ведомство будет само покрывать издержки банков). Доходность бумаг не изменится, пообещал собеседник «Ведомостей» в Минфине.