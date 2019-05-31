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15:35 (мск), источник: Ведомости

Роспотребнадзор разъяснил правила продажи стейков в общепите

Роспотребнадзор разъяснил своим территориальным органам и предприятиям общепита правила продажи блюд из непереработанного сырья, следует из письма, опубликованного на сайте ведомства. Речь идет о стейках с прожаркой rare и medium, мясных и рыбных тартарах, суши и строганине.

Источник: Sven Brandsma/CC0

В своем письме (.pdf) Роспотребнадзор разъясняет, что кафе и рестораны, в том числе сетевые, вправе готовить такие блюда, если они подаются как индивидуальный заказ клиента.

Также Роспотребнадзор уточнил, что кафе и рестораны обязаны приобретать сырье для таких блюд, только если у производителей есть документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также самостоятельно проводить производственный контроль используемого сырья и готовой продукции.

Своим территориальным органам ведомство пояснило, что административные санкции из-за наличия в меню ресторанов таких блюд «не применялись и не могут быть применены».

Документ был датирован 29 мая и подписан главным санитарным врачом России Анной Поповой.

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Ранее российские рестораторы пожаловались в СМИ на то, что де-факто стейки находятся под запретом. Как рассказал «РИА Новости» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, на практике представители Роспотребнадзора не штрафовали предприятия за стейки «с кровью», но такая возможность у ведомства есть. «Больше года назад ведомство получило право осуществлять так называемые контрольные закупки — вот при такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф. То, что норма “спящая”, не снимает ее опасности», — заявил Бухаров.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем ежегодном докладе президенту также предложил официально разрешить российским ресторанам подавать стейки «с кровью», что, по его данным, не допускается действующими санитарными нормами для общепита, сообщало РИА Новости.

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