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17:33 (мск), источник: Ведомости

ЦБ просит банки аккуратнее обходиться с самозанятыми

На блокировку счетов и отказы в проведении операций жалуются даже те, кто легализовался.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Эксперимент с введением нового налогового режима для самозанятых, проходящий в четырех регионах (Москва, Московская и Калужская области и Татарстан), признан удачным, а с 2020 г. может распространиться на всю страну. Но сами самозанятые неоднократно жаловались первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову на проблему с блокировкой банками их переводов.

Банки не могут идентифицировать доходы самозанятых как от предпринимательской деятельности и блокируют счета, не разбираясь, жаловалась в апреле самозанятая Галина Кортова. А разблокировка может занять несколько недель, говорил самозанятый Евгений Колоденко.

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На середину апреля в системе самозанятых зарегистрировалось более 64 000 человек. Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила специальное приложение-кассу, через которое самозанятые могут зарегистрироваться, проводить все платежи и отчислять налог. Ставка — 4% при оказании услуг населению и 6% — индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Использовать режим могут те, чей доход не превышает 2,4 млн руб. в год.

Проблема есть, признавал в апреле замруководителя ФНС Даниил Егоров: счета блокируют по антиотмывочному законодательству, от чего страдает весь бизнес. Банк может проверить на сайте ФНС, является ли человек самозанятым, но нужно придумать, как проверять чеки, говорил он тогда. Силуанов тогда просил ЦБ дать разъяснения банкам.

В пятницу Центробанк их опубликовал. Банки могут необоснованно отказывать в проведении операции, если на счет самозанятого поступают деньги от его финансовой деятельности, признал в письме первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
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Регулятор рекомендует банкам при определении источников денег учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого и фиксировать эту информацию в анкете.

«Ведомости» ожидают комментариев крупнейших банков.

Все базы данных сейчас автоматизированы, и банки легко могут настроить процессы так, чтобы автоматически проверять, относится ли к самозанятым их клиент, рассказывает исполнительный директор UFG Wealth Management Андрей Пожитков: «Дополнительной нагрузки для них не возникнет».

Другая проблема с банками, с которыми столкнулись самозанятые, — отказ в открытии счета, рассказывал Егоров. Когда в банк приходит самозанятый, ему предлагают открыть счет для индивидуального предпринимателя, но он им не является и ему отказывают.

Необходимо как минимум разъяснение ЦБ, что самозанятые имеют право пользоваться личными счетами для своей деятельности, предлагал Егоров.
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«Ведомости» ожидают ответа представителя ЦБ.

Регулятор не первый раз обращает внимание на необходимость смягчения контроля за счетами клиентов. В январе об этом говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, анонсируя планы пересмотра признаков сомнительных операций и сокращение перечня оснований для отказа в их проведении.

В законе множество критериев, на которые ориентируются банки, отказывая в операции: необычный характер сделки, несоответствие операции экономическим целям, подозрение в уклонении от контроля и т. д. И еще сотни признаков, указывающих на необычный характер сделки (например, необоснованная поспешность операции), содержатся в письмах ЦБ.

В 2017 г. число предпринимателей, столкнувшихся с блокировкой счета, выросло на 25%, счет был заблокирован почти у каждого десятого такого клиента, говорилось в исследовании сервиса «Поток» (входит в «Альфа-групп») за 2017 г., проведенном на основе данных клиентов Альфа-банка, относящихся к малому бизнесу.

Анна Холявко

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