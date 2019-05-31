17:33 (мск), источник: Ведомости
ЦБ просит банки аккуратнее обходиться с самозанятыми
На блокировку счетов и отказы в проведении операций жалуются даже те, кто легализовался.
Эксперимент с введением нового налогового режима для самозанятых, проходящий в четырех регионах (Москва, Московская и Калужская области и Татарстан), признан удачным, а с 2020 г. может распространиться на всю страну. Но сами самозанятые неоднократно жаловались первому
Банки не могут идентифицировать доходы самозанятых как от предпринимательской деятельности и блокируют счета, не разбираясь, жаловалась в апреле самозанятая Галина Кортова. А разблокировка может занять несколько недель, говорил самозанятый Евгений Колоденко.
На середину апреля в системе самозанятых зарегистрировалось более 64 000 человек. Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила специальное
Проблема есть, признавал в апреле замруководителя ФНС Даниил Егоров: счета блокируют по антиотмывочному законодательству, от чего страдает весь бизнес. Банк может проверить на сайте ФНС, является ли человек самозанятым, но нужно придумать, как проверять чеки, говорил он тогда. Силуанов тогда просил ЦБ дать разъяснения банкам.
Регулятор рекомендует банкам при определении источников денег учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого и фиксировать эту информацию в анкете.
«Ведомости» ожидают комментариев крупнейших банков.
Все базы данных сейчас автоматизированы, и банки легко могут настроить процессы так, чтобы автоматически проверять, относится ли к самозанятым их клиент, рассказывает исполнительный директор UFG Wealth Management Андрей Пожитков: «Дополнительной нагрузки для них не возникнет».
Другая проблема с банками, с которыми столкнулись самозанятые, — отказ в открытии счета, рассказывал Егоров. Когда в банк приходит самозанятый, ему предлагают открыть счет для индивидуального предпринимателя, но он им не является и ему отказывают.
«Ведомости» ожидают ответа представителя ЦБ.
Регулятор не первый раз обращает внимание на необходимость смягчения контроля за счетами клиентов. В январе об этом говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, анонсируя планы пересмотра признаков сомнительных операций и сокращение перечня оснований для отказа в их проведении.
В законе множество критериев, на которые ориентируются банки, отказывая в операции: необычный характер сделки, несоответствие операции экономическим целям, подозрение в уклонении от контроля
В 2017 г. число предпринимателей, столкнувшихся с блокировкой счета, выросло на 25%, счет был заблокирован почти у каждого десятого такого клиента, говорилось в исследовании сервиса «Поток» (входит в «Альфа-групп») за 2017 г., проведенном на основе данных клиентов
Анна Холявко