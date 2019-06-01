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00:49 (мск), источник: РИА Новости

В России отменили роуминг

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменены в России с 1 июня, что, в частности, позволит гражданам не оплачивать входящие звонки в поездках по стране.

Источник: Reuters

Соответствующее постановление подписал 27 мая премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ распространяет принцип «роуминг как дома» на всех операторов сотовой связи. Также он ввел требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге.

Представители «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele 2) сообщили РИА Новости, что с 1 июня все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными.

При этом крупные операторы связи ранее уже отменили роуминг по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В декабре 2017 года — начале 2018 года «большая четверка» значительно снизила тарифы для абонентов в национальном роуминге, в том числе при поездках в Крым (действовал при оказании услуг связи с использованием сети другого оператора).

Затем в августе-сентябре прошлого года операторы отменили внутрисетевой роуминг (действовал при нахождении абонента в другом регионе, но в сети того же оператора). Входящие звонки были обнулены, цены на смс, мобильный интернет и исходящие голосовые соединения в поездках были установлены на том же уровне, что и в домашнем регионе, то есть снижены от 2,5 до 10 раз.

Роуминг, гудбай: что ждать от сотовых операторов и как могут вырасти тарифы
Во время загрузки произошла ошибка.
00:12 (мск)© Ньюстюб
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