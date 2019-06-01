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10:36 (мск), источник: РИА Новости

В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен. Соответствующее постановление председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал 27 мая.

Источник: РИА Новости

Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Сотовые операторы смогут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны, на всей территории России отныне законодательно закреплены бесплатные входящие звонки. Этим же документом кабмин установил бесплатные входящие звонки по всей территории России и в Крыму.

Фактически дополнительную плату за услуги связи в поездках внутри России операторы «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) не берут уже с середины прошлого года, исполняя постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Теперь это закреплено постановлением правительства.

Таким образом, абонент, выезжающий из домашнего региона в любую точку России, не обязан приобретать дополнительные опции в регионе прибытия: минуты звонков и гигабайты интернет-трафика расходуются по подключенному тарифу.

По оценкам аналитиков, сейчас сотовые операторы уже перевели более двух третей клиентов на пакетные предложения.

Проблему платы за межгород можно решить, если выбрать тарифный план с пакетом минут по всей России: все звонки, в том числе исходящие не из домашнего региона, будут оплачиваться в рамках пакета.

Путь к отмене роуминга

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В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работал внутри определенной сети на территории всей страны и отличался по регионам. Национальный действовал, когда сеть определенного оператора отсутствовала в каком-либо регионе.

Ликвидации роуминга предшествовали многолетние обсуждения.

ФАС в 2017 году вынесла предупреждение «большой четверке» и потребовала решить проблему необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг, что фактически означало его отмену. Этот спор закончился в августе прошлого года, когда все игроки рынка выполнили требования регулятора.

Процесс отмены национального роуминга шел параллельно и завершился быстрее.

В августе 2017-го ФАС возбудила дела против крупнейших операторов, в марте нарушения были устранены, а дела закрыты.

Отмена роуминга внутри ЕАЭС

Россия интенсифицировала работу по поэтапной отмене роуминга внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил ранее вице-премьер Максим Акимов на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

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Он напомнил, что в июне 2017 года был отменен роуминг между государствами — членами Европейского союза. «По вашему поручению мы интенсифицировали работу по поэтапной отмене роуминга со странами Союза (Евразийского. — Прим. ред.): Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией внутри пятерки», — сказал Акимов.

Крым готов запустить международный роуминг

Крым готов начать предоставлять услуги международного роуминга для иностранных операторов связи, сообщил глава крупнейшего оператора в регионе — компании «К-Телеком» Владимир Зайцев.

Ранее представители зарубежных делегаций политиков и бизнесменов, а также иностранные туристы неоднократно отмечали неудобства, связанные с отсутствием международного роуминга в Крыму из-за санкционной политики, последствия которой — невозможность осуществлять звонки со своих «домашних» номеров сотовой связи.

Справка
Зачем отменяют роуминг? Отразится ли это решение на тарифах?

Daily Storm и операторы отвечают на главные вопросы про связь.

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