16:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Экономический прогноз на июнь
Что будет с рублем, долларом и нефтью.
Завершился май, и «Ъ» предлагает свой экономический прогноз на следующий месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.
1. Каким будет курс рубля?
2. Какой будет инфляция?
3. Какими будут цены на нефть?
4. Каким будет курс евро к доллару?
Татьяна Абанкина, директор Центра государственного сектора экономики НИУ ВШЭ:
Думаю, что в июне коридор будет от 64 до 65 руб. и выше эмоциональной отметки в 65 руб. за доллар курс подняться не должен.
Никакого серьезного изменения курса рубля я не жду и не вижу ничего такого, что могло бы сильно его изменить. Хотя небольшое ослабление в 5−7% вполне может быть. Это будет связано и с не совсем благоприятной обстановкой плюс началом отпусков, когда в летние месяцы возрастает спрос на валюту.
Вклад июня в рост инфляции может стать заметным и составить 0,7−0,8%. Июнь всегда такой. Многие жители нашей страны используют продукты с собственных индивидуальных участков, а время урожая еще не пришло. На определенные группы товаров может начаться рост цен, потому что в июне еще не будет замещения продуктов, поэтому можно ожидать роста цен на товары. Хорошо, если удастся удержать внутренние цены на бензин, и не стоит забывать про начало сезона отпусков.
Здесь коридор колебаний может быть побольше — уже в пределах 8−10%. Возрастает спрос на нефтепродукты, и, что очень важно, негативное влияние на цены оказывает скандал с грязной нефтью, которую мы через нефтепровод «Дружба» поставляли в Европу. Это может привести к снижению спроса на российскую нефть и снижению количества ее закупки у России. Думаю, что мы можем увидеть желание стран переждать эту ситуацию, а для этого они могут снизить закупки и ждать очистки.
Думаю, что ситуация вокруг Венесуэлы и Ирана не сильно скажется на мировых ценах.
Вряд ли стоит ждать усиления евро. Внутриполитическая обстановка там сейчас не самая лучшая: много чего происходит, в том числе выборы в Европарламент. Поэтому заметных изменений я не жду и думаю, что цифры останутся на том же уровне — 1,12.
Ярослав Кабаков, заместитель директора ИК «Финам»:
В мае, несмотря на усилившуюся волатильность на мировых финансовых рынках, поддержку российской валюте оказывали высокие цены на нефть и спрос со стороны нерезидентов на облигации федерального займа. В июне даже с учетом риска снижения нефтяных котировок
Скорее всего, национальная валюта на фоне ослабления санкционной риторики будет в коридоре 64,40−66,5 руб. по отношению к американскому доллару.
Инфляция в июне, на мой взгляд, немного снизится и составит 0,2%. Этому будут способствовать постепенное сезонное снижение стоимости сельхозпродукции и слабеющий в летний период спрос со стороны населения на целый ряд товаров и услуг. В целом по году показатель можно ожидать на уровне 5%.
С января текущего года надежды инвесторов насчет разрешения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином оказывали серьезную поддержку ценам на нефть.
Однако очередные претензии Трампа к Поднебесной, несмотря на иранский фактор, который был одним из существенных драйверов роста цены фьючерсного контракта на Brent, могут опустить стоимость барреля черного золота к отметке $65.
Тем не менее на фоне ожидания саммита G20, на котором, по мнению рынков, может наступить хоть
какая-тоясность в торговых отношениях двух мировых гигантов, цена эталонного сорта Brent в июне может провести в диапазоне $65−70.
Ни слабый рост европейской экономики, ни вспыхнувший с новой силой торговый конфликт между США и КНР к текущему моменту не смогли стать катализатором для более существенного ослабления единой европейской валюты. В настоящий момент EUR/USD торгуется в диапазоне 1,1106−1,1267, и выход пары за его границы во многом будет зависеть от гибкости Вашингтона и Пекина в вопросе урегулирования торгового спора. И если две крупнейшие мировые экономики продолжат торговую войну, мы можем увидеть более масштабную распродажу на мировых фондовых площадках, что неминуемо приведет к росту доллара и дальнейшему ослаблению евро к отметкам 1,10−1,08.
Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал»:
Скорее всего, рубль в июне подешевеет. Этому будут способствовать как отсутствие прогресса в торговых переговорах США и Китая, так и статистические данные по мировой экономике, которые укажут на дальнейшее замедление темпов роста и приведут к снижению цен на основные сырьевые товары и валюты многих развивающихся стран.
Не удивлюсь, если курс доллара заметно приблизится к 70 руб. с нынешних уровней.
Несмотря на удешевление рубля, в начале лета инфляция продолжит замедляться. Полагаю, что по итогам месяца она понизится до 5% в годовом выражении. На этом уровне темп роста потребительских цен, скорее всего, задержится на некоторое время — неплохой урожай будет способствовать снижению цен на продовольственные товары, но более дешевый рубль скажется на ценах непродовольственных.
Снижение цен на нефть, как и на многие другие сырьевые товары, возобновившееся в конце мая, продолжится в июне. Этому будут способствовать статистические данные, говорящие о дальнейшем замедлении мировой экономики и об отсутствие значимого прогресса в торговых переговорах США и Китая, что ухудшит прогнозы по спросу на нефть уже на второе полугоде 2019 года. Полагаю, что цена нефти марки Urals может снова снизиться до уровней начала января 2019 года.
Скорее всего, евро в июне останется на тех же уровнях по отношению к доллару, что и в конце мая.
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Владислав Резник, член комитета Госдумы по бюджету и налогам:
По курсу рубля к доллару все сильно зависит от того, как будет развиваться ситуация торговых отношений между Китаем и США — теми войнами, которые мы сейчас видим. Я допускаю небольшое, в рамках 2−3%, понижение курса рубля к концу июня.
Инфляция в июне в годовом выражении продолжит оставаться на нулевом уровне, как это происходит в последние месяцы.
Роста не будет, но и дефляции — тоже: ничего невероятного в экономике не происходит. Летом почти всегда затишье.
Судя по нынешним фьючерсам, цена нефти так и будет находиться на уровне $71−73 за баррель марки Brent. Нет никаких предпосылок для серьезных изменений.
Самая консервативная позиция —