19:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Добыча страдает без «Дружбы»
Россия перевыполнила обязательства перед ОПЕК+
Россия впервые за все время сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти снизила производство значительно больше, чем предусмотрено квотой. По итогам мая она упала до 11,1 млн баррелей в сутки, что означает перевыполнение квоты примерно на 30%. Собеседники «Ъ» на рынке связывают спад добычи с проблемами на нефтепроводе «Дружба», который
Добыча нефти в России в мае упала на 1,1% по сравнению с апрелем, до 11,114 млн баррелей в сутки (б/с), следует из оперативной сводки ЦДУ ТЭК. Таким образом, российские нефтекомпании впервые с момента заключения первой сделки о сокращении добычи со странами ОПЕК осенью 2016 года значительно перевыполнили свои обязательства. Согласно последнему варианту сделки, Россия должна была постепенно снизить добычу на 228 тыс. б/с по отношению к уровню октября 2018 года (11,412 млн б/с). В мае российские нефтекомпании превысили свои обязательства по сокращению на треть.
По словам собеседников «Ъ» в отрасли, показатели мая связаны с кризисом вокруг нефтепровода «Дружба», работа которого прервалась
По данным «Ъ», «Транснефть» неофициально просила нефтекомпании снизить отгрузки в систему нефтепроводов.
В наибольшей степени снижение добычи коснулось «Сургутнефтегаза». При этом источники «Ъ» не ожидают, что нефтекомпании будут требовать
Так, дисконт Urals к Brent в
Глава Минэнерго Александр Новак подчеркивал, что загрязнение нефти в «Дружбе» не повлияет на показатели добычи и экспорта нефти и министерство не будет пересматривать годовой прогноз по добыче (556−560 млн тонн в зависимости от продления сделки ОПЕК+ на второе полугодие).
«Небольшое снижение показателей в мае — это краткосрочный эффект, добыча уже в июне будет восстановлена как минимум до уровня сделки с ОПЕК», — говорит Андрей Полищук из Райффайзенбанка.
По его мнению, сделка с ОПЕК на второе полугодие будет сохранена, но лимиты добычи могут быть увеличены. «Полная отмена сделки опасна, поскольку добыча нефти в США растет, и вкупе с отменой ограничений это может привести к перенасыщению рынка и резкому падению цен», — полагает он.
По оценке Бассама Фаттуха из OIES, если страны ОПЕК+ примут решение не продлевать сокращение добычи, цены на нефть могут снизиться до $60 за баррель. Если же спрос на нефть начнет замедляться, то цены могут упасть до $50 за баррель. С точки зрения российских нефтекомпаний, даже этот уровень является вполне комфортным. Для бюджета потери доходов будут более ощутимыми, но некритичными: бюджет на 2019 год сбалансирован при цене Urals в $48,8 за баррель.
Юрий Барсуков