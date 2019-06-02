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19:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Добыча страдает без «Дружбы»

Россия перевыполнила обязательства перед ОПЕК+

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия впервые за все время сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти снизила производство значительно больше, чем предусмотрено квотой. По итогам мая она упала до 11,1 млн баррелей в сутки, что означает перевыполнение квоты примерно на 30%. Собеседники «Ъ» на рынке связывают спад добычи с проблемами на нефтепроводе «Дружба», который по-прежнему частично простаивает из-за загрязнения хлорорганикой. Однако аналитики считают эффект краткосрочным, тем более что параметры сделки ОПЕК+ в июне, скорее всего, будут смягчены.

Добыча нефти в России в мае упала на 1,1% по сравнению с апрелем, до 11,114 млн баррелей в сутки (б/с), следует из оперативной сводки ЦДУ ТЭК. Таким образом, российские нефтекомпании впервые с момента заключения первой сделки о сокращении добычи со странами ОПЕК осенью 2016 года значительно перевыполнили свои обязательства. Согласно последнему варианту сделки, Россия должна была постепенно снизить добычу на 228 тыс. б/с по отношению к уровню октября 2018 года (11,412 млн б/с). В мае российские нефтекомпании превысили свои обязательства по сокращению на треть.

Это крайне нетипично, поскольку Россия никогда существенно не перевыполняла соглашение, а нефтекомпании были заинтересованы скорее в смягчении обязательств по сделке.

По словам собеседников «Ъ» в отрасли, показатели мая связаны с кризисом вокруг нефтепровода «Дружба», работа которого прервалась из-за загрязнения нефти хлорорганическими соединениями.

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По данным «Ъ», «Транснефть» неофициально просила нефтекомпании снизить отгрузки в систему нефтепроводов.

В наибольшей степени снижение добычи коснулось «Сургутнефтегаза». При этом источники «Ъ» не ожидают, что нефтекомпании будут требовать каких-либо компенсаций от «Транснефти» из-за снижения добычи.

Во-первых, у компаний будет возможность нарастить производство после нормализации ситуации с «Дружбой» — полное восстановление работы нефтепровода ожидается к середине июня. Большинство собеседников «Ъ» также полагают, что параметры сделки ОПЕК+, которые действуют до конца июня, на второе полугодие будут изменены, и Россия сможет увеличить добычу.

Во-вторых, нефтекомпании, вероятно, даже заработали на кризисе с «Дружбой», поскольку стоимость Urals по отношению к нефти Brent серьезно выросла.

Так, дисконт Urals к Brent в Северо-Западной Европе, который обычно составляет $1−1,5 за баррель, с середины апреля, когда появились сообщения о хлорорганике в «Дружбе» и морских грузах в порту Усть-Луга, сменился премией, доходившей в мае до $0,5 за баррель, а на средиземноморском рынке — до $1 за баррель.

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Глава Минэнерго Александр Новак подчеркивал, что загрязнение нефти в «Дружбе» не повлияет на показатели добычи и экспорта нефти и министерство не будет пересматривать годовой прогноз по добыче (556−560 млн тонн в зависимости от продления сделки ОПЕК+ на второе полугодие).

«Небольшое снижение показателей в мае — это краткосрочный эффект, добыча уже в июне будет восстановлена как минимум до уровня сделки с ОПЕК», — говорит Андрей Полищук из Райффайзенбанка.

По его мнению, сделка с ОПЕК на второе полугодие будет сохранена, но лимиты добычи могут быть увеличены. «Полная отмена сделки опасна, поскольку добыча нефти в США растет, и вкупе с отменой ограничений это может привести к перенасыщению рынка и резкому падению цен», — полагает он.

При этом цены на нефть за последние несколько дней упали на $10 за баррель, до $61 за баррель Brent, из-за опасений, что торговая война между США и Китаем негативно повлияет на спрос на сырье.

По оценке Бассама Фаттуха из OIES, если страны ОПЕК+ примут решение не продлевать сокращение добычи, цены на нефть могут снизиться до $60 за баррель. Если же спрос на нефть начнет замедляться, то цены могут упасть до $50 за баррель. С точки зрения российских нефтекомпаний, даже этот уровень является вполне комфортным. Для бюджета потери доходов будут более ощутимыми, но некритичными: бюджет на 2019 год сбалансирован при цене Urals в $48,8 за баррель.

Юрий Барсуков

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