В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются “советские ГОСТы” — государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — сказал Абрамов.
По его словам, обновление фонда стандартов затронет порядка 10 тысяч ГОСТов.
«С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет — эта задача решаема», — рассказал глава ведомства.
Согласно расчётам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.