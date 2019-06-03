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10:20 (мск), источник: РИА Новости

Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Наибольшее число безработных в России в первом квартале текущего года пришлось на сферы оптовой и розничной торговли, а также авторемонта. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Источник: РИА Новости

В указанных сферах безработными числились свыше 581 тысячи человек.

Кроме того, среди лидирующих по этому показателю отраслей оказались «обрабатывающие производства» (434 тысячи человек), «строительство» (282 тысячи), «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» (275 тысяч), а также «транспортировка и хранение» (216 тысяч).

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Меньше всего безработных среди сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тысячи человек.

Всего в первом квартале этого года в России было зарегистрировано около 3,6 миллиона. безработных старше 15 лет.

Ранее Росстат сообщил, что наибольший дефицит высококвалифицированных работников наблюдается в области здравоохранения, где не хватает почти 60 тысяч человек. На втором месте сфера образования, там остаются вакантными 32 тысячи рабочих мест.

В сфере здравоохранения также наблюдается дефицит специалистов средней квалификации — медсестер. Показатель достигает отметки в 56 тысяч человек.

Общий дефицит работников в России в прошлом году составил 723 тысячи человек.

Комментарии. Проблема России — в качестве рабочих мест
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