«Ведомости»: гражданский дивизион ОАК оценивается в 100 млрд рублей

Собеседники издания рассказали, что оценкой активов занимались независимые эксперты «с учетом показателей и планов компаний», другие детали не приводятся. В рамках объединения ГСС планируется объединить с корпорацией «Иркут» (ОАК владеет 95,7%), а также двумя специализированными компаниями — «ОАК — центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии».
«Иркут» был оценен для объединения в 56,8 млрд руб. Таким образом, гражданское авиастроение России оценивается примерно в 100 млрд руб.
«Оценка ГСС проводилась не доходным методом. Компания владеет ценными активами: только в разработку SSJ 100 было вложено порядка 150 млрд руб., огромные средства затрачены на сборочное производство SSJ 100 на заводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, входит в ОАК)», — пояснил один из источников.
ОАК хочет продать контрольный пакет в новой компании госбанкам, а позднее привлечь и сторонних инвесторов. «Основные претенденты на вхождение в капитал — Сбербанк, ВТБ и ВЭБ. Переговоры с ними идут», — утверждает близкий к ОАК собеседник «Ведомостей».
В ВТБ и ВЭБе эту информацию никак не прокомментировали. Представитель Сбербанка заявил газете, что банк «таких переговоров» не ведет. Представитель ОАК сказал, что создаваемая компания «может быть привлекательна для сторонних инвесторов».
Напомним, решение о формировании четырех дивизионов корпорации (гражданского, военного, транспортного и специальной авиации) совет директоров ОАК принял в 2017 году. Окончательное формирование гражданского дивизиона планировалось на 2019 год.