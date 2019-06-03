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11:42 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: гражданский дивизион ОАК оценивается в 100 млрд рублей

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) провела оценку своих гражданских активов, которые планируется объединить в единую авиастроительную компанию. Входящая в ОАК компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, выпускает пассажирские лайнеры SSJ 100), в частности, была оценена в 44,8 млрд руб., сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к ОАК. По их словам, это первая оценка стоимости ГСС.

Источник: Reuters

Собеседники издания рассказали, что оценкой активов занимались независимые эксперты «с учетом показателей и планов компаний», другие детали не приводятся. В рамках объединения ГСС планируется объединить с корпорацией «Иркут» (ОАК владеет 95,7%), а также двумя специализированными компаниями — «ОАК — центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии».

«Иркут» был оценен для объединения в 56,8 млрд руб. Таким образом, гражданское авиастроение России оценивается примерно в 100 млрд руб.
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«Оценка ГСС проводилась не доходным методом. Компания владеет ценными активами: только в разработку SSJ 100 было вложено порядка 150 млрд руб., огромные средства затрачены на сборочное производство SSJ 100 на заводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, входит в ОАК)», — пояснил один из источников.

ОАК хочет продать контрольный пакет в новой компании госбанкам, а позднее привлечь и сторонних инвесторов. «Основные претенденты на вхождение в капитал — Сбербанк, ВТБ и ВЭБ. Переговоры с ними идут», — утверждает близкий к ОАК собеседник «Ведомостей».

В ВТБ и ВЭБе эту информацию никак не прокомментировали. Представитель Сбербанка заявил газете, что банк «таких переговоров» не ведет. Представитель ОАК сказал, что создаваемая компания «может быть привлекательна для сторонних инвесторов».

Напомним, решение о формировании четырех дивизионов корпорации (гражданского, военного, транспортного и специальной авиации) совет директоров ОАК принял в 2017 году. Окончательное формирование гражданского дивизиона планировалось на 2019 год.

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