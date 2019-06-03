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14:18 (мск), источник: Ведомости

Рубль начал отыгрываться после падения

Спекулянты могли начать закрывать короткие позиции.

ЦБ: $ 65.5547   +0.17 € 73.2180   +0.37 ММВБ: $ 65.3675   +0.20 € 73.1350   +0.10
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Начало недели выдалось нервным для российской валюты. На открытии торгов доллар подорожал на 15 коп. до 65,58 руб. — максимума с начала мая. На те же 15 коп. вырос и курс евро — до 73,18 руб.

Однако всего пару часов спустя рубль перешел к росту и к 13.05 мск доллар стоил уже 65,33 руб. (минус 10 коп. к закрытию пятницы), евро — 73 руб. (минус 4 коп.).

Падение рубля было связано с торговыми войнами, полагает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов: опасаясь, что они приведут к рецессии, инвесторы выходят из рисковых активов и покупают защитные, прежде всего доллары США. В прошлый четверг президент США Дональд Трамп заявил о введении с 10 июня 5-процентных пошлин на мексиканский импорт. А министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в воскресенье сообщил, что Пекин открыт для переговоров, но готов и к торговой войне с США. Тогда же Госсовет КНР опубликовал так называемый white paper (описание переговоров), в котором обозначил позицию по поводу обостряющегося торгового конфликта с США: торговая война «не сделает Америку снова великой», заявил Пекин, перефразировав предвыборный слоган Трампа. Наоборот, торговый конфликт нанес серьезный ущерб экономике США, указано в документе: введение и повышение тарифов увеличило издержки американских компаний (многие зависят от поставок из Китая) и способствует росту цен в США.

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Торговые споры сейчас основная причина напряженности на рынках, согласен руководитель департамента по работе с клиентами ИК «Церих» Сергей Королев. Это сказывается и на нефтяном рынке, замечает он: еще утром стоимость барреля Brent падала ниже отметки в $61. «Эскалация торговых споров ударит по мировому спросу на сырье, это приводит к снижению нефтяных котировок, и, как следствие, создает дополнительное давление на рубль», — резюмирует Королев.

Однако стоило нефтяным котировкам сдвинуться вверх, начал корректироваться и рубль, замечает Суверов. К 12.40 мск стоимость барреля марки Brent на Межконтинентальной бирже выросла на 0,7% до $62,4. «Нефтяные котировки падали довольно долго, поэтому даже небольшого сдвига в сторону роста оказалось достаточно, чтобы поддержать рубль», — замечает Суверов.

Дневная коррекция также может быть связана с действиями игроков, ставивших на снижение курса рубля, полагает ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков: судя по всему, некоторые из них начали закрывать короткие позиции, увидев, насколько подешевел рубль за последнее время. В принципе такая коррекция для рынка нормальна — валюта не может линейно падать или расти, подчеркивает он.

Скорее всего, доллар до конца недели продолжит торговаться в диапазоне 65−66 руб., считает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Анна Третьяк

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