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14:40 (мск), источник: Ведомости

Счетная палата выявила неисполнение майского указа по зарплате медработников

Министерство здравоохранения в 2018 г. не выполнило майский указ о повышении зарплат среднему и младшему медперсоналу, а также не обеспечило достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности россиян качеством медобслуживания.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты. Ведомство опубликовало результаты проверки бюджета по итогам прошлого года в Минздраве, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им. Приорова, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре.

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения расходов по федеральной адресной инвестиционной программе в Минздраве — 68,9% и Роспотребнадзоре — 39,9%. Низкий процент освоения говорит о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией программы, пояснил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Президент России Владимир Путин в день инаугурации, 7 мая 2018 г., подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 г. В указе были перечислены такие цели, как повышение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет, увеличение заработной платы медработников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе, снижение уровня бедности вдвое.

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