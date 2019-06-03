19:48 (мск), источник: Forbes
Калви получил бейдж на ПМЭФ, позволяющий ему попасть на сессию с Путиным
Кремль хотел бы увидеть на Петербургском форуме основателя Baring Vostok Майкла Калви, заявил
«У Майкла Калви действительно бейдж
Участники Петербургского форума могут выбрать один из двух пакетов участия — «Стандарт» (стоимость — 350 000 рублей) и «Премиум» (410 000 рублей), следует из информации на сайте мероприятия. Пакет «Премиум», в отличие от стандартного, позволяет посетить пленарное заседание — ключевое событие форума, в котором традиционно участвует президент России Владимир Путин.
«Если Калви выпустят
Путин ни разу не комментировал публично уголовное дело Калви. Инвестор сейчас находится под домашним арестом, но просит следствие разрешить ему участвовать в Петербургском форуме. «Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума», — заявил в понедельник
Ранее о решении не ехать на Петербургский форум заявил посол США в России Джон Хантсман. Послу «будет сложно посетить мероприятие, пока американский инвестор Майкл Калви находится под арестом и обвиняется по уголовному делу, возбужденному
Майкл Калви, основатель одного из старейших работающих в России инвестфондов Baring Vostok, был арестован в Москве в середине февраля. Его обвинили в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» (Baring Vostok — основной акционер банка). Калви вину отрицает и связывает свое уголовное преследование с корпоративным конфликтом Baring Vostok и еще двоих других акционеров «Восточного» — Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.
«Бегство — это то, что свойственно виновному». Речь Майкла Калви в суде.
Помимо Калви, по этому делу в феврале были арестованы еще пять человек — это директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер инвестфонда по финансовому сектору француз Филипп Дельпаль, еще один партнер инвестфонда Ваган Абгарян, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. В апреле Калви и Кордичев — единственный из фигурантов признавший вину — были переведены под домашний арест. Остальные обвиняемые остаются в СИЗО.
Анастасия Михайлова, Юлия Котова