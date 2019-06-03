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19:48 (мск), источник: Forbes

Калви получил бейдж на ПМЭФ, позволяющий ему попасть на сессию с Путиным

Кремль хотел бы увидеть на Петербургском форуме основателя Baring Vostok Майкла Калви, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Как выяснил Forbes, еще до своего ареста американский инвестор оплатил бейдж премиум-уровня, который позволяет ему попасть на пленарную сессию с президентом.

Источник: РИА "Новости"

«У Майкла Калви действительно бейдж премиум-уровня, — рассказал Forbes Денис Денисов, представитель пиар-службы Baring Vostok. — Но он покупался еще до его ареста». По словам Денисова, покупать такой бейдж — обычная практика для всех топ-менеджеров фонда.

Участники Петербургского форума могут выбрать один из двух пакетов участия — «Стандарт» (стоимость — 350 000 рублей) и «Премиум» (410 000 рублей), следует из информации на сайте мероприятия. Пакет «Премиум», в отличие от стандартного, позволяет посетить пленарное заседание — ключевое событие форума, в котором традиционно участвует президент России Владимир Путин.

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«Бегство — это то, что свойственно виновному». Речь Майкла Калви в суде

«Если Калви выпустят из-под домашнего ареста и он получит этот бейдж, у него действительно будет возможность попасть на сессию с Владимиром Путиным», — подтвердил Денисов.

Путин ни разу не комментировал публично уголовное дело Калви. Инвестор сейчас находится под домашним арестом, но просит следствие разрешить ему участвовать в Петербургском форуме. «Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума», — заявил в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он назвал дело Калви «очень досадной ситуацией» и отметил, что основатель Baring Vostok известен как «благонадежный бизнесмен, приверженец российского рынка».

Ранее о решении не ехать на Петербургский форум заявил посол США в России Джон Хантсман. Послу «будет сложно посетить мероприятие, пока американский инвестор Майкл Калви находится под арестом и обвиняется по уголовному делу, возбужденному из-за коммерческого спора», объяснял представитель дипмиссии. Американский бизнес бойкотировать форум не стал: свое участие за неделю до начала форума подтвердили представители таких компаний, как ExxonMobil, Boeing, GM, Procter& Gamble и The Сoca-Cola Company.

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Майкл Калви, основатель одного из старейших работающих в России инвестфондов Baring Vostok, был арестован в Москве в середине февраля. Его обвинили в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» (Baring Vostok — основной акционер банка). Калви вину отрицает и связывает свое уголовное преследование с корпоративным конфликтом Baring Vostok и еще двоих других акционеров «Восточного» — Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

«Бегство — это то, что свойственно виновному». Речь Майкла Калви в суде.

Помимо Калви, по этому делу в феврале были арестованы еще пять человек — это директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер инвестфонда по финансовому сектору француз Филипп Дельпаль, еще один партнер инвестфонда Ваган Абгарян, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. В апреле Калви и Кордичев — единственный из фигурантов признавший вину — были переведены под домашний арест. Остальные обвиняемые остаются в СИЗО.

Анастасия Михайлова, Юлия Котова

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