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20:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе»

Их выплатой займется «Транснефть».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия определилась со схемой компенсации западным потребителям за поставки загрязненной хлорорганикой нефти по трубопроводу «Дружба». Предполагается, что потребители выставят убытки, связанные с необходимостью хранения загрязненной нефти, российским нефтекомпаниям, а те перевыставят их «Транснефти». Общий ущерб еще предстоит оценить.

Участники переговоров о компенсациях за кризис с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» достигли компромисса, следует из их заявлений. В переговорах приняли участие представители «Транснефти», Минэнерго РФ, российских нефтяных компаний и их клиентов, в том числе польской Orlen и французской Total (владеет НПЗ Leuna в Германии). Примерную схему компенсаций «Ъ» уже описывал 30 мая.

«Польская сторона получила декларацию о том, что компания “Транснефть” передаст российским производителям нефти компенсации на покрытие претензий, направляемых в их адрес получателями нефти», — сообщила Orlen.

Размер ущерба пока не определен.

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Как пояснил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин, на встрече был согласован алгоритм предоставления компенсаций. «Мы сейчас дали коллегам механизм, как потом это будет компенсироваться уже компаниям. Нельзя единую сумму назвать для всех — у всех различная стоимость фондирования, складирования, скорость подмеса нефти, то есть каждая компания, каждый получатель имеет различные издержки в этой ситуации, это будут уже определять нефтяные компании со своими клиентами. Мы довели общий принцип для всех участников, соответственно, все понимают, как это будет рассчитываться», — заявил он. По его словам, конкретные суммы пока не обсуждали, но «процедурные моменты, механизмы и алгоритмы взаимодействия были обсуждены и приняты всеми сторонами».

Из пояснений Павла Сорокина следует, что «Транснефть» будет в основном компенсировать европейским НПЗ стоимость хранения загрязненной нефти (пока она будет подмешиваться в чистую), а также стоимость отвлеченного капитала (поскольку эта нефть уже приобретена, но завод не может ее сразу переработать).

Господин Сорокин отметил, что чистая нефть должна поступить на границу Белоруссии и Польши уже 9 июня.
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«10 июня мы рассчитываем, что будет иметься техническая возможность для того, чтобы она уже пошла на “Адамову заставу” (приемо-сдаточный пункт в Польше.— “Ъ”). Соответственно до этой даты мы рассчитываем, что все заинтересованные стороны финализируют или хотя бы дойдут до того этапа, когда будет возможность принять эту нефть», — цитирует чиновника «РИА Новости». Предполагается, что некондиционная нефть будет выдавливаться из Белоруссии обратно в Россию по трубопроводам Унеча—Самара и Полоцк—Ярославль. На сегодняшний день восстановлены поставки качественной нефти по южной ветке «Дружбы».

Проблемы с поставками российской нефти по экспортному трубопроводу «Дружба» начались 19 апреля, когда «Белнефтехим» обнаружил многократное превышение в сырье хлорорганических соединений. Из-за этого потребители отказались принимать российскую нефть, и ее транзит через Белоруссию и Украину в Европу был временно приостановлен.

Дмитрий Козлов

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