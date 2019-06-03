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20:58 (мск), источник: RNS

Минздрав ответил на заявление Счетной палаты о зарплатах врачей

Минздрав России заявил о несогласии с выводами Счетной палаты о неисполнении в большинстве регионов майского указа президента России в части увеличения средней зарплаты для сотрудников больниц.

Источник: Агентство «Москва»

«В Минздраве России не согласны с выводами Счетной Палаты относительно заявления о неисполнении в большинстве регионов майского указа Президента России в части увеличения средней заработной платы для сотрудников больниц. Фактические значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности осуществляются по итогам года. Таким образом, при принятии управленческих решений используется прогнозные значения», — сообщила пресс-служба министерства.

Минздрав отметил, что динамика зарплаты и дохода от трудовой деятельности имеет сезонные колебания в течении года, что снижает точность прогноза. В министерстве при этом добавили, что, по информации Минтруда России, отклонение в пределах 5% считается выполнением.

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«Аналогично оценивается достижение целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников, определенных Указом 597, в других отраслях бюджетной сферы. По данным Росстата, в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5% отклонения выполнены во всех 85 субъектах Российской Федерации, младшего медицинского персонала — в 81 субъекте Российской Федерации», — заявили в министерстве.

Таким образом, указал Минздрав, из 170 целевых показателей по заработной плате среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала в 85 регионах России не выполнено только 4 показателя по младшему медицинскому персоналу с отклонением более 5%: в Мурманской области (86,6%), Республике Тыва (93,6%), Пермском крае (91,6%) и Камчатском крае (94,7%).

Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.

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