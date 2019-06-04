10:42 (мск), источник: Ведомости
Капитализация «Газпрома» взлетела на слухах о возможной отставке Миллера
В течение дня котировки компании подскочили на 15%, торги закрылись ростом на 9,5%
3 июня «Газпром» впервые за три года стал первым среди российских компаний по капитализации. На момент открытия торгов на Московской бирже стоимость компании составляла чуть более 5 трлн руб. Но уже к 11.32 мск «Газпром» подорожал на 4% до 5,234 трлн руб. и обошел Сбербанк. На этом ралли не закончилось. К 13.10 капитализация «Газпрома» достигла пика — 5,866 трлн руб., рост составил 15,6%. Затем последовал откат. В итоге торги закрылись ростом на 9,49%, капитализация «Газпрома» составила 5,76 трлн руб. Оборот торгов акциями компании вырос в несколько раз по сравнению с обычными днями — до 51 млрд руб.
Часть опрошенных «Ведомостями» экспертов считают, что это реакция на обещание компании изменить дивидендную политику. 30 мая начальник финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников сообщил о возможном увеличении максимальной планки выплат акционерам до 50% от прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные статьи. В тот день бумаги компании подорожали на 2,9%, 31 мая — еще на 0,5%.
Ралли 3 июня было вызвано другой причиной, рассказали «Ведомостям» три трейдера крупных компаний.
Инвесторы считают, что менеджмент «Газпрома» чрезмерно увлекался большими стройками в ущерб дивидендам. Приход новой команды может позитивно сказаться на дивидендных выплатах, объясняет один из трейдеров.
«Слухи о возможной отставке предправления “Газпрома”, на мой взгляд, могли стать катализатором роста. Да, сегодня обсуждалось это, — говорит глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин. — Но цена так сильно прыгнула не по этой причине». Он считает ралли следствием принудительного закрытия коротких позиций крупным игроком. «Скорее всего, один из банков, входящих в топ-10, открывал короткие позиции по “Газпрому” на значительный объем, — объясняет Рябинин. — Компания стала дорожать, и игрок стал закрывать короткие позиции».
Если последние заявления
Максимума капитализация «Газпрома» достигала 19 мая 2008 г. — 8,7 трлн руб. Последний раз «Газпром» был самой дорогой компанией в апреле 2016 г. Тогда его обогнала «Роснефть». А в августе 2016 г. «Газпром» переместился на 3-е место, уступив Сбербанку. Потом он некоторое время уступал «Лукойлу» и даже «Новатэку».
Инвесторов долгое время расстраивали скромные дивиденды «Газпрома», которые вкупе с непредсказуемостью инвестпрограммы, объемами налоговых изъятий и политическими рисками негативно влияли на капитализацию, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Недавний рост стоимости акций, вероятно, связан с увеличением дивидендных выплат и надеждой на то, что новый уровень станет нормой, — рассуждает Маринченко. — Интересно, что это происходит на фоне значительного снижения цен на газ в Европе и интенсификации конкуренции с СПГ, в том числе американским, что по итогам года, вероятно, приведет к падению экспорта. Пока не ясно, насколько ухудшение конъюнктуры учтено в текущих котировках».
Миллер руководит «Газпромом» с 2001 г. Последний раз контракт с ним продлялся в 2016 г. на пять лет. Последние несколько лет на рынке регулярно возникают слухи о скорой отставке
Артур Топорков, Виталий Петлевой