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22:41 (мск), источник: Ведомости

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник. «Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.

Источник: РИА "Новости"

Прежде «Аэрофлот» (в 2018 г. — 78,5% пассажиропотока в «Шереметьево») сам обрабатывал багаж своих пассажиров, рассказывают трое собеседников «Ведомостей». Но с открытием в мае 2018 г. терминала В багаж в нем стала обрабатывать компания «Шереметьево хэндлинг» (на 100% принадлежит «Шереметьево»), ей же постепенно по договоренности с «Аэрофлотом» стали переходить функции обработки багажа «Аэрофлота» и в других терминалах аэропорта. «Шереметьево» надо было набрать дополнительно грузчиков, но аэропорт не успел, сетуют собеседники.

Проблемы с обработкой багажа в «Шереметьево» начались неделю-полторы назад, ситуация резко обострилась с началом летних каникул, говорит сотрудник одной из авиакомпаний.

«Шереметьево» не хватает нескольких сотен грузчиков, оценивают собеседники в трех авиакомпаниях. Представитель аэропорта это подтвердил. «С пиковым ростом перевозок аэропорт стал испытывать дефицит кадров, объявлен набор 250 грузчиков, ведется перераспределение производственных ресурсов», — говорит представитель «Шереметьево».

Прилетевшие пассажиры чрезмерно долго ждут багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевают багаж загрузить. В первые дни лета несколько рейсов «Аэрофлота» и Nordwind улетели или вовсе без багажа, или с его частью, знают собеседники в трех авиакомпаниях. Багаж отправляется следующими рейсами.

Московская воздушная зона очень загружена, а за соблюдением расписания следит Росавиация, авиакомпании предпочитают улететь без серьезных задержек и отправить багаж следом, объясняет сотрудник авиакомпании.

Сейчас «Шереметьево» не успевает обрабатывать около 2000 единиц багажа в сутки, в основном «Аэрофлота», оценивают собеседники в двух авиакомпаниях.

Ситуация с багажом к концу июня стабилизируется, обещает представитель «Шереметьево». Может уйти гораздо больше времени, до двух месяцев, вздыхает сотрудник одной из авиакомпаний. Нужно много грузчиков, их надо хотя бы минимально обучить, а «Шереметьево» предлагает зарплаты заметно ниже, чем платил «Аэрофлот» или платят другие аэропорты Москвы, уверяют собеседники в трех авиакомпаниях.

«Шереметьево хэндлинг» обещает грузчикам 45 000 руб. в месяц чистыми, по данным HeadHunter.

В аэропорту, как на стратегическом объекте, с грузами не могут работать неграждане России, напоминает собеседник в авиакомпании.

«Шереметьево» приняло решение бесплатно раздавать воду и сэндвичи пассажирам, если они ждут багажа дольше 25 минут с момента постановки самолета на стоянку, сообщила пресс-служба аэропорта, а если дольше 30 минут, пассажиры могут оформить бесплатную доставку багажа домой.

Представитель «Аэрофлота» говорит, что обработкой багажа теперь занимается «Шереметьево хэндлинг». Представители Nordwind (доля пассажиров в «Шереметьево» в 2018 г. — 9,5%) и авиакомпании «Россия» от комментариев отказались. Небольшие авиакомпании страдают гораздо меньше, говорит сотрудник авиакомпании «Роял флайт»: «Нас это не коснулось».

Пассажиры сняли коллапс с багажом в аэропорту Шереметьево
Во время загрузки произошла ошибка.
19:57 (мск)© Ньюстюб
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