22:41 (мск), источник: Ведомости
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила
Прежде «Аэрофлот» (в 2018 г. — 78,5% пассажиропотока в «Шереметьево») сам обрабатывал багаж своих пассажиров, рассказывают трое собеседников «Ведомостей». Но с открытием в мае 2018 г. терминала В багаж в нем стала обрабатывать компания «Шереметьево хэндлинг» (на 100% принадлежит «Шереметьево»), ей же постепенно по договоренности с «Аэрофлотом» стали переходить функции обработки багажа «Аэрофлота» и в других терминалах аэропорта. «Шереметьево» надо было набрать дополнительно грузчиков, но аэропорт не успел, сетуют собеседники.
«Шереметьево» не хватает нескольких сотен грузчиков, оценивают собеседники в трех авиакомпаниях. Представитель аэропорта это подтвердил. «С пиковым ростом перевозок аэропорт стал испытывать дефицит кадров, объявлен набор 250 грузчиков, ведется перераспределение производственных ресурсов», — говорит представитель «Шереметьево».
Прилетевшие пассажиры чрезмерно долго ждут багажа, а в улетающие лайнеры не всегда успевают багаж загрузить. В первые дни лета несколько рейсов «Аэрофлота» и Nordwind улетели или вовсе без багажа, или с его частью, знают собеседники в трех авиакомпаниях. Багаж отправляется следующими рейсами.
Сейчас «Шереметьево» не успевает обрабатывать около 2000 единиц багажа в сутки, в основном «Аэрофлота», оценивают собеседники в двух авиакомпаниях.
Ситуация с багажом к концу июня стабилизируется, обещает представитель «Шереметьево». Может уйти гораздо больше времени, до двух месяцев, вздыхает сотрудник одной из авиакомпаний. Нужно много грузчиков, их надо хотя бы минимально обучить, а «Шереметьево» предлагает зарплаты заметно ниже, чем платил «Аэрофлот» или платят другие аэропорты Москвы, уверяют собеседники в трех авиакомпаниях.
В аэропорту, как на стратегическом объекте, с грузами не могут работать неграждане России, напоминает собеседник в авиакомпании.
«Шереметьево» приняло решение бесплатно раздавать воду и сэндвичи пассажирам, если они ждут багажа дольше 25 минут с момента постановки самолета на стоянку, сообщила
Представитель «Аэрофлота» говорит, что обработкой багажа теперь занимается «Шереметьево хэндлинг». Представители Nordwind (доля пассажиров в «Шереметьево» в 2018 г. — 9,5%) и авиакомпании «Россия» от комментариев отказались. Небольшие авиакомпании страдают гораздо меньше, говорит сотрудник авиакомпании «Роял флайт»: «Нас это не коснулось».