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22:53 (мск), источник: РИА Новости

Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американский рэпер Jay Z стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов, пишет Forbes.

Источник: AFP 2019

Проанализировав доли артиста в различных компаниях, недвижимость, коллекции предметов искусства, а также доходы от музыкального бизнеса, эксперты пришли к выводу, что с момента выхода первого альбома рэпера в 1996 году, его состояние достигло одного миллиарда долларов. И это, как пишет издание, «после вычета приличной суммы с учетом образа жизни» артиста.

Самой крупной статьей доходов Jay Z является его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne — 310 миллионов долларов.

Еще 220 миллионов долларов ему приносят инвестиции в различные компании, как например Uber. На третьем месте стоит коньячный бренд артиста D’Ussé, созданный совместно с гигантом среди производителей спиртного — компанией Bacardi. На такую же сумму оценивается и его доля в стриминговом сервисе Tidal.

Остальная часть внушительного состояния рэпера включает доходы артиста от основанной им развлекательной компании Roc Nation, собственный музыкальный каталог, коллекцию предметов искусства на 70 миллионов долларов и недвижимость.

Jay-Z — сценическое имя рэпера Шон Кори Картера, одного из самых влиятельных и состоятельных деятелей современной хип-хоп музыки. Рэпер является многократным обладателем премии «Грэмми», а в 2018 он возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов в хип-хоп стиле по версии Forbes.

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