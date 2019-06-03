22:53 (мск), источник: РИА Новости
Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американский рэпер Jay Z стал первым
Проанализировав доли артиста в различных компаниях, недвижимость, коллекции предметов искусства, а также доходы от музыкального бизнеса, эксперты пришли к выводу, что с момента выхода первого альбома рэпера в 1996 году, его состояние достигло одного миллиарда долларов. И это, как пишет издание, «после вычета приличной суммы с учетом образа жизни» артиста.
Еще 220 миллионов долларов ему приносят инвестиции в различные компании, как например Uber. На третьем месте стоит коньячный бренд артиста D’Ussé, созданный совместно с гигантом среди производителей спиртного — компанией Bacardi. На такую же сумму оценивается и его доля в стриминговом сервисе Tidal.
Остальная часть внушительного состояния рэпера включает доходы артиста от основанной им развлекательной компании Roc Nation, собственный музыкальный каталог, коллекцию предметов искусства на 70 миллионов долларов и недвижимость.