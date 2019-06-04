09:45 (мск), источник: Известия
У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков
Но больше всего
Наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 23%, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». На первые строчки рейтинга самых быстрорастущих зарплат попали также сферы рыболовства и рыбоводства и производства готовых изделий. Наиболее высокими в абсолютном значении традиционно остаются доходы нефтедобытчиков и производителей табака и кокса.
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года. Как и в 2017-м, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях. Час их работы стоит 793 рубля. Согласно производственному календарю, в прошлом году сотрудники с полной занятостью отработали 1970 рабочих часов, то есть примерно 164 в месяц.
На втором месте
При этом темп роста зарплат в топ-3 самых доходных отраслей оказался ниже среднего по стране и не превысил 8%. Наиболее же заметно подорожал труд специалистов в области здравоохранения и социальных услуг. Почасовая оплата выросла на 23%, до 260 рублей в час (около 43 тыс. в месяц). Ощутимо увеличились доходы тех, кто работает в сферах рыболовства и рыбоводства и производстве прочих готовых изделий, — на 18% в обоих случаях, до 627 и 297 рублей в час соответственно (103 тыс. и 49 тыс. рублей).
Стоит отметить, что приведенные Росстатом данные касаются именно сфер деятельности компаний, а не профессий конкретных людей. К примеру, зарплаты бухгалтера в нефтедобывающей компании и в больнице будут довольно заметно отличаться.
Безусловно, представленные Росстатом цифры — лишь усредненные данные, складывающиеся и из высоких доходов менеджмента, и из зарплат рядовых сотрудников, напомнила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Наталья Залюбовская.
— Хороший рост показали зарплаты в тех сферах, в которых они ранее держались на низком уровне. Так, увеличение доходов в сфере рыболовства объясняется большим объемом вылова водных ресурсов и, как следствие, увеличением оборотов предприятий отрасли. Таким образом, вполне логично, что часть прибыли идет на развитие производства, в том числе на увеличение зарплаты работников, — пояснила она.
Наиболее заметный рост зарплат в сфере здравоохранения и соцуслуг связан с исполнением майских указов президента, уверен гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Что же касается высоких зарплат в нефтегазовой, табачной и финансовой отраслях, то в ближайшее время они будут оставаться лидерами, считает завкафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Устюжанина. Через несколько лет их могут потеснить новые виды деятельности, связанные с биоинженерией, цифровыми технологиями, возобновляемыми источниками энергии, считает специалист.
Однако при существующей в России разнице доходов высшего менеджмента и непосредственных исполнителей средняя заработная плата по стране — не самый точный показатель, отметила Елена Устюжанина. Более информативен медианный (то есть наиболее распространенный) уровень оплаты труда, считает она:
Возьмем 100 работников, 10 из которых получают в месяц по 1 млн рублей, а остальные 90 — по 20 тыс. рублей. В этом случае медианная зарплата равна 20 тыс. рублей, а средняя — 118 тыс. рублей. По открытым данным, операторы буровых установок, взрывники и маркшейдеры нефтяных компаний получают около 65 тыс. рублей в месяц, что в два раза меньше средней зарплаты в нефтяной отрасли по данным Росстата.
Как ранее сообщали «Известия», за прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это не вполне сочетается с официальными данными Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране, поскольку ученые учитывают и неформальный сектор, и собственные ощущения респондентов.
Обеспечение повышения уровня размера зарплаты закреплено в ст. 134 Трудового кодекса. По ней, работнику гарантирована индексация в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Однако, если речь не о государственной или муниципальной службе, кодекс предписывает повышать зарплату в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Поскольку практика заключения коллективных договоров мало распространена, это решение часто остается на усмотрение работодателя.
Изменение размера зарплаты как в большую, так и в меньшую сторону требует пересмотра положений трудового договора.