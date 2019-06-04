Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленского высмеяли на Украине за ответ Путину
Работник автозаправки оплатил за клиентку бензин и разбогател
Травма подействовала на британца, как виагра
7 неловких ситуаций, которые могут сделать отношения крепче
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецамиНаселение нашей планеты растет не по дням, а по часам. В современном мире все меньше места для мертвых, земли под захоронения не хватает.
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Выживший в драке с толпой рассказал, как убили спецназовца
Кем оказались подозреваемые в убийстве бойца ГРУ
Яценюк с семьёй сбежал с Украины навсегда (куда)
Седокова разделась и вышла в огород - фото
Девушка вызвала резонанс, показав умалчиваемую проблему курорта
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
6 научных фактов об июньских детях
3-летняя дочь Климовой повторила сцену из «Бременских музыкантов»
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Саакашвили показал, как живет в доме без кухни
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
10Инаугурация Владимира Зеленского
09:45 (мск), источник: Известия

У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков

Но больше всего по-прежнему получают нефтяники — их оклады втрое выше, чем у врачей.

Источник: Reuters

Наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 23%, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». На первые строчки рейтинга самых быстрорастущих зарплат попали также сферы рыболовства и рыбоводства и производства готовых изделий. Наиболее высокими в абсолютном значении традиционно остаются доходы нефтедобытчиков и производителей табака и кокса.

Большая тройка

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года. Как и в 2017-м, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях. Час их работы стоит 793 рубля. Согласно производственному календарю, в прошлом году сотрудники с полной занятостью отработали 1970 рабочих часов, то есть примерно 164 в месяц.

Выходит, что в пересчете на месяц нефтяники и газовики получали около 130 тыс. рублей.
Новость
Росстат выяснил, в каких сферах больше всего безработных

На втором месте по-прежнему остается сфера производства табачных изделий, где платят 739 рублей в час, или порядка 121 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку наиболее высокооплачиваемых сфер деятельности производство кокса и нефтепродуктов — здесь в среднем получают 735 рублей в час, или 121 тыс. рублей в месяц.

При этом темп роста зарплат в топ-3 самых доходных отраслей оказался ниже среднего по стране и не превысил 8%. Наиболее же заметно подорожал труд специалистов в области здравоохранения и социальных услуг. Почасовая оплата выросла на 23%, до 260 рублей в час (около 43 тыс. в месяц). Ощутимо увеличились доходы тех, кто работает в сферах рыболовства и рыбоводства и производстве прочих готовых изделий, — на 18% в обоих случаях, до 627 и 297 рублей в час соответственно (103 тыс. и 49 тыс. рублей).

В среднем по стране в 2018-м труд стоил 332 рубля в час — на 11% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что приведенные Росстатом данные касаются именно сфер деятельности компаний, а не профессий конкретных людей. К примеру, зарплаты бухгалтера в нефтедобывающей компании и в больнице будут довольно заметно отличаться.

«Температура по больнице»

Безусловно, представленные Росстатом цифры — лишь усредненные данные, складывающиеся и из высоких доходов менеджмента, и из зарплат рядовых сотрудников, напомнила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Наталья Залюбовская.

Новость
Экономисты призвали не ждать роста доходов россиян в 2019 году

— Хороший рост показали зарплаты в тех сферах, в которых они ранее держались на низком уровне. Так, увеличение доходов в сфере рыболовства объясняется большим объемом вылова водных ресурсов и, как следствие, увеличением оборотов предприятий отрасли. Таким образом, вполне логично, что часть прибыли идет на развитие производства, в том числе на увеличение зарплаты работников, — пояснила она.

Наиболее заметный рост зарплат в сфере здравоохранения и соцуслуг связан с исполнением майских указов президента, уверен гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Что же касается высоких зарплат в нефтегазовой, табачной и финансовой отраслях, то в ближайшее время они будут оставаться лидерами, считает завкафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Устюжанина. Через несколько лет их могут потеснить новые виды деятельности, связанные с биоинженерией, цифровыми технологиями, возобновляемыми источниками энергии, считает специалист.

Однако при существующей в России разнице доходов высшего менеджмента и непосредственных исполнителей средняя заработная плата по стране — не самый точный показатель, отметила Елена Устюжанина. Более информативен медианный (то есть наиболее распространенный) уровень оплаты труда, считает она:

Возьмем 100 работников, 10 из которых получают в месяц по 1 млн рублей, а остальные 90 — по 20 тыс. рублей. В этом случае медианная зарплата равна 20 тыс. рублей, а средняя — 118 тыс. рублей. По открытым данным, операторы буровых установок, взрывники и маркшейдеры нефтяных компаний получают около 65 тыс. рублей в месяц, что в два раза меньше средней зарплаты в нефтяной отрасли по данным Росстата.

Как ранее сообщали «Известия», за прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это не вполне сочетается с официальными данными Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране, поскольку ученые учитывают и неформальный сектор, и собственные ощущения респондентов.

Новость
Счетная палата выявила неисполнение майского указа по зарплате медработников

Справка «Известий»

Обеспечение повышения уровня размера зарплаты закреплено в ст. 134 Трудового кодекса. По ней, работнику гарантирована индексация в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Однако, если речь не о государственной или муниципальной службе, кодекс предписывает повышать зарплату в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Поскольку практика заключения коллективных договоров мало распространена, это решение часто остается на усмотрение работодателя.

Изменение размера зарплаты как в большую, так и в меньшую сторону требует пересмотра положений трудового договора.

 Распустили полис: трех лидеров рынка ОСАГО заподозрили в сговоре
Заработали: чемпионат мира помог чемпионату России
В США приняли законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Эрдоган оценил предложения России и США по ракетным системам
Разработаны два варианта российских электронных паспортов
Полиция вручила Неймару повестку в суд
Еврокомиссия обнаружила «дыру» в бюджете Греции
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Как выглядит самый крутой недострой в мире Это очень странное место
Кино
Арзамасова, Безрукова и Михалковы на ретроспективе «Кинотавра» Кинофестиваль стартует в Сочи 9 июня
Авто
Новая Lada Granta Cross — первый тест Чем «приподнятая» модификация отличается от остальных версий «Гранты»?
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 7 694
Поругалась с мамой 261
Какую квартиру выбрать? 229
В защиту воспитателей 131
Леди
Как выглядит съемное жилье Шепелева, Тарасовой и других звезд Эти знаменитости слишком заняты, чтобы искать собственное жилье или им не хватает денег на квартиру или дом
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь