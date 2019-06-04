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04:58 (мск), источник: Ведомости

Reuters: США могут провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook

Власти США рассматривают возможность начать антимонопольную проверку в отношении Apple, Google, Amazon и Facebook, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Федеральная торговая комиссия и Минюст США, отвечающие за соблюдение антимонопольного законодательства в стране, решили разделить надзор за этими компаниями. Apple и Google будут находиться под наблюдением Минюста, а Amazon и Facebook — под наблюдением торговой комиссии.

Ведомства еще не решили, стоит ли начинать официальное расследование, отмечает агентство. Результаты вряд ли удастся получить быстро. Предыдущее расследование Федеральной торговой комиссии в отношении Google длилось более двух лет.

В начале июня The Wall Street Journal уже сообщала со ссылкой на источники, что Минюст США готовится к антимонопольному расследованию в отношении Google.

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